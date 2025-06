Mikrobilernes storhedstid er ovre 

Engang dominerede mikrobiler som Kia Picanto og Hyundai i10 de danske veje med deres økonomiske drift og lave pris. Nu forsvinder begge biler imidlertid fra markedet, og dermed står Toyota Aygo X tilbage som den sidste benzin-mikrobil i Danmark.

Hyundai stopper produktionen af den populære i10, som har været fremstillet siden 2019. Kia Picanto, der senest fik et facelift i 2024, forlader også markedet i Danmark, selvom bilen stadig kan bestilles fra fabrikken med lang leveringstid.

Økonomien i mikrobilerne holder ikke længere

Den dramatiske tilbagegang skyldes især økonomiske årsager. Mens mikrobiler tidligere var efterspurgte i Danmark, havde de svært ved at slå igennem på europæisk niveau. Stigende krav til sikkerhed og miljø gjorde samtidig bilerne dyrere at producere, hvilket til sidst fjernede grundlaget for en rentabel produktion.

For 15 år siden fandtes der omkring 20 forskellige mikrobiler på det danske marked, herunder populære modeller som VW Up, Fiat Panda og Chevrolet Spark, der i 2011 var Danmarks mest solgte bil. I dag står Aygo X alene tilbage på listen.

Elektriske mikrobiler overtager

Selvom benzinmikrobilerne er ved at forsvinde, er der nye elektriske mikrobiler på vej. Fiat har allerede lanceret en elektrisk version af Fiat 500, og Hyundai følger op med modellen Inster. Snart lanceres også BYD Dolphin Surf, og fra 2026 kan vi se frem til Renault Twingo og VW’s ID.1, som forventes at genindføre det populære Up-navn.

Toyota har også meldt ud, at Aygo på sigt vil blive elektrisk, hvilket understreger, at fremtiden for de små biler definitivt bliver elektrisk.

Et farvel med nostalgi

Afskeden med de små, billige benzinbiler markerer enden på en æra, hvor mange danskere fik deres første biloplevelse. Mikrobilerne har tjent deres formål godt, men markedets og samfundets krav ændrer sig. Nu er blikket rettet mod elektriske alternativer, der skal videreføre traditionen med små, økonomiske og praktiske biler til bylivet.

Kilde: FDM