Nu får Seat også en stor SUV

Med den kommende Terraco træder Seat ikke kun ind på markedet for store SUV’er – mærket introducerer også en helt ny og opfrisket designlinje

Tarraco – prøv at smage på ordet, og det giver faktisk mening. Personligt kan jeg ikke tale spansk, men jeg synes, at Tarraco lyder som en blanding mellem noget mudderagtigt og et betonprodukt.

Men navnet er faktisk også udvalgt blandt de 140.000 entusiaster, der deltog i den afgørende fase af en konkurrence, så det er ikke noget tilfælde, at navnet passer ret godt til bilen. Den store SUV, som er Seats tredje, fuldender mærkets SUV-linje som storebror til Arona (årets bil 2018) og Ateca.

Tarraco vil formentligt også sende en helt ny type kunder i Seats retning, for bilen vil kommer til at løfte brandets image med Tarraco som ny flagskibsmodel. Bilen er baseret på MQB-A-platformen, som er blevet brugt til lidt af hvert i VW-koncernen de seneste par år. Blandt andet er det den, som den helt klare konkurrent Skoda Kodiaq kommer er baseret på, Men alligevel er det en helt anden bil, som Seat har lavet.

Vi tager dog lige lighederne først: Lige som Kodiaq er den er designet til de kunder, som skal bruge fem eller syv sæder, og som dvæler i en høj køreposition. Men Seat Tarraco er mere rund og elegant i sit designsprog, og Seat er også kendt for at levere biler, der har en mere dynamisk køreoplevelse end Skodas ganske komfortable og velafstemte biler.

Seat har da også store ord om sin egen, nye SUV-darling.

»Den nye SUV mikser de vigtigste egenskaber, der kendetegner samtlige modeller i Seats modelprogram – nemlig design og funktionalitet, sportslighed og komfort, brugervenlighed og kvalitet, teknologi og følelse – på en måde, der favner en bred vifte af livsstile.«

Ja, så har vi da vist også fået det hele med, men der er faktisk noget om snakken, og det har danskerne da også opdaget. Ja, hele verden faktisk. Mellem januar og august leverede Seat i alt 383.900 biler, hvilket er en stigning på 21,9 pct. i forhold til samme periode i 2017, og også i Danmark har Seat stor succes.

150 eller 190 hk

Modellen kommer i to benzin- og to dieseludgaver. Alle motorer nyder godt af direkte indsprøjtning, turbo og start-stop-teknologi og yder mellem 150 og 190 hk.

En firecylindret 1.5 TSI 150 hk med, sekstrins manuel gearkasse og forhjulstræk, og en 2.0 190 hk med syvtrins DSG-automatgear og firehjulstræk. De to dieseludgaver – begge 2.0 TDI – yder henholdsvis 150 og 190 hk. Udgaven med 150 hk vil kunne fås med enten forhjulstræk og sekstrins manuel gearkasse eller med syvtrins DSG-automatgear og firehjulstræk. De kraftigere motorer kommer kun med firehjulstræk/syvtrins DGS-automatgear.

Seat lover også, at der vil komme udgaver med alternative drivlinjeteknologier – altså el- eller hybridbiler.

Interiøret kommer til at få Seats nye lækre 10.25 tommers digital display og en ottetommers -skærm til musik og anden underholdning.

SEAT Tarraco forventes at blive introduceret i Danmark i slutningen af første kvartal 2019.