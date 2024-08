Ny Mercedes-Maybach SL Monogram Series Skaber Den Ultimative Cabriolet-Oplevelse

Den nye Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series sætter en ny standard for sportslig luksus og håndværk, som bygger på Maybachs stolte historie.

Mercedes-Benz Group AG præsenterer den nyeste tilføjelse til deres luksuriøse Maybach-brand: Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Med sin verdensdebut på Pebble Beach Concours d’Elegance, viser denne model sig som den mest sportslige bil nogensinde fra Maybach, og kombinerer eksklusivt design med enestående køreegenskaber.

En historie med luksus og innovation

Maybach-navnet er synonymt med luksus og teknologisk innovation, en arv der strækker sig over 100 år tilbage til Wilhelm Maybach og hans søn, Karl. Oprindeligt grundlagt som en producent af high-end motorer og luksusbiler, har Maybach altid stået for enestående håndværk og banebrydende teknologi. Med introduktionen af Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series fortsætter denne arv med en model, der redefinerer luksus i en moderne kontekst.

Den ultimative cabriolet

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series er en fusion af sport og elegance. Den introducerer to unikke designversioner: Red Ambience og White Ambience, som fremhæver bilens eksklusive detaljer. Den obsidiansorte metallak, kombineret med MANUFAKTUR rød eller opalite white magno, skaber en stærk visuel kontrast, mens Maybach-mønsteret, der går igen fra front til bagende, forstærker bilens luksuriøse udtryk.

”Vores kunder elsker noget helt specielt. Mercedes-Maybach SL Monogram Series tilføjer en sportslig to-sæders model til familien i form af den ultimative cabriolet-nydelse. Den kombinerer en dynamisk køreoplevelse med alt, som karakteriserer Mercedes-Maybach; enestående håndværk, udsøgte design-detaljer og de bedste materialer,” siger Daniel Lescow, Head of Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz Group AG.

Unikt design og teknologi

Som en trofast fortolkning af Maybachs filosofi om holistisk luksus, er Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series designet til at levere en sanseoplevelse ud over det sædvanlige. Fra den oplyste krom-grill med integrerede MAYBACH-bogstaver til det unikke ”double scoop” design bag sæderne, repræsenterer bilen det ypperste inden for eksklusivt design.

Udover sin imponerende ydre fremtoning, tilbyder SL 680 Monogram Series en køreoplevelse, der matcher de højeste standarder for komfort og performance. Med en 4,0-liter bi-turbo V8 motor, der leverer 585 hestekræfter, og en acceleration fra 0-100 km/t på kun 4,1 sekunder, er denne model både kraftfuld og sofistikeret.

Om Mercedes-Maybach

Mercedes-Maybach er en del af Mercedes-Benz Group AG, og repræsenterer den højeste standard for luksus og teknologisk innovation inden for bilindustrien. Maybach-navnet har i over et århundrede været forbundet med eksklusivt håndværk, førsteklasses materialer og banebrydende teknologier. Hver Mercedes-Maybach bil er et udtryk for uovertruffen luksus, der kombinerer fortidens traditioner med fremtidens innovation.