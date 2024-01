Verdenspremiere: Volkswagen integrerer ChatGPT i sine biler

Volkswagen løfter sløret for et nyt kapitel i bilteknologien på årets Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas (USA). I samarbejde med teknologivirksomheden Cerence præsenterer Volkswagen en banebrydende funktionalitet, der bringer kunstig intelligens direkte ind i bilen.

ChatGPT-integration

Volkswagen introducerer en ny dimension af brugeroplevelse i bilen ved at integrere ChatGPT, den revolutionerende chatbot baseret på kunstig intelligens. Denne avancerede funktion, udviklet i samarbejde med Cerence, vil være tilgængelig på de aktuelle MEB- og MQB evo-modeller, der benytter sig af IDA-stemmeassistenten. Integrationen giver førerne mulighed for at interagere med bilen på en helt ny måde ved at stille spørgsmål og få oplysninger læst op under kørslen.

Sikker og personlig interaktion

Cerence Chat Pro danner grundlag for den automobiltilpassede ChatGPT-integration. Denne banebrydende teknologi gør det muligt for førerne at få svar på spørgsmål, betjene infotainmentsystemet og endda modtage ekstra informationer, alt sammen håndfrit. For at aktivere funktionen er det simpelthen at sige “Hej IDA” eller trykke på knappen på rattet. IDA prioriterer automatisk bilfunktioner og skaber en sikker og personlig interaktion.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Volkswagen lægger vægt på databeskyttelse. ChatGPT har ingen adgang til informationer om bilen, og alle spørgsmål og svar slettes omgående for at sikre maksimal sikkerhed og fortrolighed. Cerence Chat Pro anvender en bred vifte af kilder, inklusive ChatGPT, for at levere præcise og relevante svar, samtidig med at det fokuserer på førersikkerhed.

Tilgængelig i flere nye modeller

Volkswagen vil introducere ChatGPT som standardfunktion på mange produktionsmodeller fra 2. kvartal 2024. Denne innovative teknologi vil være tilgængelig i modeller som ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, den nye Tiguan, den nye Passat samt i den nye Golf.

Fremtiden for Kunstig Intelligens i Volkswagen

Kai Grünitz, øverste chef for teknisk udvikling hos Volkswagen, fremhæver, “Vi er stolte af at være den første volumenproducent, der gør denne innovative teknologi til en standardfunktion i vores biler fra det kompakte segment og opad. Denne integration af ChatGPT er et eksempel på vores innovative tilgang og styrken i vores nye produkter.”

Stefan Ortmanns, CEO hos Cerence, ser positivt fremad og udtaler, “Volkswagen og Cerence vil udforske samarbejdet omkring skabelsen af en ny, large-language-model-based (LLM)-brugeroplevelse som grundlaget for Volkswagens næste generation af assistent i bilen.”

Med ChatGPT-integrationen træder Volkswagen ind i en ny æra af interaktiv køreoplevelse.