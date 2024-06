Nyt kinesisk bilmærke har imponerende god sikkerhed

Zeekr X opnår det hidtil bedste resultat i Euro NCAP-test, hvilket understreger de kinesiske elbilers stigende sikkerhedsniveau.

Det nye kinesiske elbilmærke Zeekr har opnået imponerende resultater i den seneste Euro NCAP-test. Den kompakte Zeekr X, som er søsterbil til Volvo EX30, opnåede det bedste resultat nogensinde i en Euro NCAP-test. Dette markerer en bemærkelsesværdig forbedring i sikkerheden for kinesiske biler.

Kinesiske biler matcher nu de bedste

Tidligere var kinesiske biler ofte forbundet med tvivlsom sikkerhed, men dette billede har ændret sig markant. I de seneste år har nye kinesiske bilmærker ikke kun matchet, men også overgået deres konkurrenter inden for komfort, køreegenskaber og sikkerhed. Dette bekræftes af årets anden Euro NCAP-test, hvor tre af de seks testede biler er kinesiske og alle opnår fem stjerner.

Zeekr sætter nye standarder

Mest bemærkelsesværdigt er det nye mærke Zeekr, som er en del af Geely-koncernen og har base i Göteborg, Sverige. Zeekr, der tilhører Volvo-grenen af Geely-familien, har to modeller – Zeekr X og Zeekr 001 – som begge klarede sig fremragende i testen. Zeekr X opnåede endda det højeste samlede resultat til dato under de skærpede Euro NCAP-krav.

”Zeekr er et spændende nyt mærke, som ventes at lande i Danmark efter sommerferien. Mærket deler en del teknologi med Volvo, og det ses også på sikkerheden, som ligger i den absolut høje ende. Det gælder ikke mindst for Zeekr X, der er søsterbil til Volvo EX30. Kollisionssikkerheden for både store og små passagerer er i top. Det samme gælder bilernes nødbremse, der kan se både bløde og hårde medtrafikanter. I det hele taget er alle de nye assistentsystemer standard, og de virker godt. Det er meget positivt, at de kinesiske bilproducenter i den grad prioriterer en høj sikkerhed,” siger bilteknisk redaktør i FDM Søren W. Rasmussen.

Flere modeller i top

Den nye store Maxus Mifa 7 opnåede også fem stjerner, mens både VW Tiguan og den nye elbiludgave af Renault Scenic klarede sig ligeledes med topkarakterer i sikkerhedstesten.

”Renault Scenic er en meget vellykket elbil, der fortjent blev Car of the Year 2024. Den er søsterbil til Renault Megane E-Tech, som blev testet i 2022, så der er her blot udført en supplerende test. Samlet udløser det fem sikre Euro NCAP-stjerner, men altså af årgang 2022,” forklarer Søren W. Rasmussen.

”VW Tiguan har de senere år været en populær SUV og er nu kommet i en 3. generation, hvor bilen har fået et løft på flere områder herunder sikkerheden. Som på de tre ’kinesere’ er sikkerheden i top, men lidt under, hvad Zeekr-modellerne scorer. Tiguan er dog stadig et meget sikkert valg,” tilføjer han.

Ford Tourneo skuffer

Den eneste skuffelse i testen var Ford Tourneo Custom, som blev testet med og uden sikkerhedspakke og opnåede henholdsvis fire og tre stjerner.

”Tre Euro NCAP-stjerner anno 2024 er ikke godt nok, og Ford går på kompromis med sikkerheden, når man skal tilkøbe en sikkerhedspakke med blandt andet en bedre nødbremse for at få fire stjerner. Det er ganske enkelt en ommer, Ford,” siger Søren W. Rasmussen.

Testens biler:

Ford Tourneo Custom : 3-4 Euro NCAP-stjerner (med sikkerhedspakke)

: 3-4 Euro NCAP-stjerner (med sikkerhedspakke) Maxus Mifa 7 : 5 Euro NCAP-stjerner

: 5 Euro NCAP-stjerner Renault Scenic : 5 Euro NCAP-stjerner

: 5 Euro NCAP-stjerner Zeekr 001 : 5 Euro NCAP-stjerner

: 5 Euro NCAP-stjerner Zeekr X : 5 Euro NCAP-stjerner

: 5 Euro NCAP-stjerner VW Tiguan: 5 Euro NCAP-stjerner