Nyt kinesisk bilmærke har sikkerheden i orden

Det kinesiske elbilmærke BYD har fem friske Euro NCAP-stjerner med i bagagen, når de allerede i dette efterår lander i Danmark. Det flotte resultat viser, at BYD sikkerhedsmæssigt er på niveau med de bedste konkurrenter, mener FDM.

Pressemeddelelse FDM

dvalget af bilmærker er de seneste år blevet udvidet med en række nye kinesiske mærker. Men hvor biler fra Kina tidligere var kendetegnet ved især en tvivlsom sikkerhed, har de seneste års Euro NCAP-test vist, at ’made in China’ ikke længere er lig med usikre biler. Tværtimod er sikkerheden for de fleste af de nye bilmærker i den absolut høje ende, og det gælder også hos det kinesiske elbilmærke BYD.

Efter et længere tilløb lander de første tre modeller fra BYD (Build Your Dreams) i Danmark i denne måned. Og at dømme efter den seneste Euro NCAP-test af modellen BYD Atto 3, er der ikke mange fingre at sætte på sikkerheden. BYD Atto 3, der er en elbil i den såkaldte mellemklasse, kører uden problemer fem Euro NCAP-stjerner i hus.

“BYD er et ambitiøst og spændende bilmærke, som vi nok skal komme til at møde ude på vejene, og deres Atto 3-model ser interessant ud herhjemme. I FDM har vi endnu til gode at teste bilen, men sikkerheden fejler tilsyneladende ikke noget. Dykker man ned i de enkelte resultater, er de ganske vist set en smule bedre ved andre modeller, men samlet er der tale om en sikker bil, hvor alle sikkerhedssystemer er standard. Testen afslørede dog, at der var enkelte steder ved kollisionstesten, hvor bilen kan forbedres. Men det rokker ikke ved, at resultatet er til fem sikre stjerner,” siger bilteknisk redaktør i FDM, Søren W. Rasmussen.

I alt ni biler har denne gang været til eksamen hos Euro NCAP, hvoraf de syv får de maksimale fem stjerner og to får fire stjerner. Dertil kommer to såkaldte genberegninger af tidligere testede biler, begge til fem stjerner.

Bedst af alle bilerne klarer den elektriske Mercedes-EQ EQE sig samlet set. Også her er alle assistentsystemer standard. Det gælder også nødbremsen, når bilen bakker, ligesom kollisionssikkerheden for både store og små passagerer er i top. Som supplement har Euro NCAP også testet, hvor godt bilens førerassistent hjælper føreren under kørslen. Også her er resultatet til topkarakter, og EQE får bedømmelsen ’Meget god’.

”Mercedes-EQ EQE er endnu et medlem i Mercedes’ elektriske EQ-familie og viser endnu en gang, at Mercedes er lig med god sikkerhed. Det er både bilens kollisionssikkerhed og dens sikkerhedssystemer, der imponerer. Vi har tidligere kritiseret bilproducenter for at sætte billigere og typisk mindre gode systemer i deres billigere modeller. Det går naturligvis ikke. Derfor vil vi holde øje med, om Mercedes’ gode systemer også finder vej i deres mindre modeller. Det forventer vi,” siger Søren W. Rasmussen.

Testens biler:

BMW 2 Series Active Tourer: 5 Euro NCAP-stjerner

BMW X1: 5 Euro NCAP-stjerner

BYD Atto 3: 5 Euro NCAP-stjerner

Citroën C5 X: 4 Euro NCAP-stjerner

MAZDA CX-60: 5 Euro NCAP-stjerner

Mercedes-EQ EQE: 5 Euro NCAP-stjerner

Mobilize Limo: 4 Euro NCAP-stjerner

Nissan Juke HEV: 5 Euro NCAP-stjerner (genberegning af 2019-test)

Seat Arona/Ibiza: 5 Euro NCAP-stjerner

VW Golf: 5 Euro NCAP-stjerner (genberegning af 2019-test)