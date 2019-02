Passaten får et tiltrængt do-over

Der sker ting og sager med Passat, som får en væsentlig Verbesserung til efteråret – der er blandt andet masser af digitale nyheder i Passat årgang 2020

Der er ganske vist kun tale om et facelift, når vi om lidt skal vænne os til lettere nye linjer på den Passat, vi har været vant til at se på siden 2016. Men hos VW tager de opgraderingen ganske seriøst, og der bliver en stærkt moderniseret bil, vi har i vente. Det er ikke kun et nyt kølegitter og Passat-logoet, ,der nu er placeret midt på bagklappen. Kendetegnene vil også være nye LED-lygter overalt, der sikrer de nye kendetegn. Vi har samlet nogle af nyhederne i punktform, så du har det fulde overblik.

Nyt interiør:

Når du sætter dig ind i den kommende Passat, skal du ikke være i tvivl om, at du har sat dig ind i et meget mere moderne kabine. Det starter med med nyt indtræk, nydesignede dørbeklædninger, nye farver, nye instrumenter og et nyt multifunktionsrat. Desuden får centerkonsollen et stort åbent opbevaringsrum med mulighed for trådløs opladning af din smartphone. Om aftenen vi man også bemærke, at bilens knapper har baggrundsfarver – det er muligt at vælge mellem 30 forskellige. Desuden er der langt flere skærme i bilen. Dem vender vi tilbage til.

Ny GTE-hybrid

Den nye Passat GTE har fået en betydelig længere rækkevidde og er nu i stand til at køre ca. 55 km ifølge WLTP-normen på ren el. Samtidig betyder kombinationen af den elektriske motor og den 1,4-liters turboladede benzinmotor 218 hk, at Passat GTE allerede nu lever op til kravene i Euro 6d emissionsstandarden, der gælder for nye biler fra 2021.

Altid online

Med din smartphones (lige nu kun Samsung modeller) bliver det nu muligt at låse bilen oo og starte den, med telefonen som (mobil)nøgle. Det kan bl.a. lade sig gøre, fordi den nye Passat konstant er online, da det nye infotainment-system er udstyret med en integreret online tilslutningsenhed med SIM-kort som standard. Det betyder også, at man kan få navigationsrelaterede tjenester med information i realtime.

Lækker, dansk lyd

Lyd i særklasse. Danske Dynaudio har omhyggeligt tilpasset det 700-watt kraftige lydsystem, så det passer perfekt til interiøret i den nye Passat. Dette sikrer, at musikken om bord – uanset kilden – har den bedste lyd, der nogensinde er hørt i en Passat.

Nyt digitalt cockpit.

VW kalder det nye infotainmentsystem for MIB3. Men det skaber tyskerne en digital forbindelse til Passats nye digitale cockpit, som bliver markant forbedret. .Der er også mulighed for tre forskellige displaykonfigurationer kan nu tilpasses førerens personlige præferencer ved et tryk på en såkaldt View-knap på det nye multifunktionsrat.

Nye dieselmotorer

Hele 272 benzinheste kan kommende ejere atter se frem til, hvis de er på jagt efter en potent TSI-variant. Men ellers er det interessant, at VW kommer med en nyudviklet 2,0 TDI Evo turbodiesel med en effekt på 150 hk. Den er forløberen for en ny generation af dieselmotorer. Alle TSI- og TDI-enheder opfylder kravene i Euro 6d-TEMP-emissionsstandarden. Derudover er alle motorer i den nye Passat – både benzin- og dieselmotorer – udstyret med partikelfilter.

Mere sikkerhed

Nu kommer der også Emergency Steering Assist debuterer også i den nye Passat. Systemet forbedrer ved hjælp af bremserne sikkerheden ved pludselige undvigende manøvrer, og dertil er Lane Assist desuden blevet optimeret med et nyt multifunktionskamera. De nye IQ.LIGHT-LED matrix-forlygter (ekstraudstyr), der blev introduceret første gang på den nye Touareg, øger også sikkerhed og komfort ved kørsel i mørke.

Den nye Passat introduceres i Danmark til september, men danske priser og specifikationer er endnu ikke fastlagt. Bilen bliver vist på Genève Motor Show d. 7. – 17. marts.