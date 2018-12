Range Rover fornyer deres mindste

Når den nye Range Rover Evoque kommer til Danmark, bliver det i en helt ny version, som er bedre og langt mere avanceret end sin ikoniske forgænger.

Når den nye Range Rover Evoque bliver introduceret i foråret, er det med et kvantespring af nye teknologier, som skal hindre alt fra Bilka-buler til at øget sikkerheden for alle, der er bag bilen.

Finbar McFall, Global Marketing Director, Jaguar Land Rover, siger:

»Vi har nu redefineret, hvad en kompakt luksus-SUV er. Baseret på design og kraft og med den nyeste teknologi til rådighed opfylder den nye Range Rover Evoque dine behov til fulde og sikrer, at du når frem uanset forholdene.«

Der er nemlig fokus på, at den kommende Evoque skal kunne begå sig som en kompetent bil, både på og udenfor vejene, og derfor er bilen da også smurt ind i ny og interessant teknologi.

Masser af kameraer

Den nye SUV er en ægte Range Rover, der kombinerer terrænegenskaber med kørsel i al slags vejr og har naturligvis firehjulstræk. Terrain Response 2 er en helt ny teknologi i en Range Rover, som automatisk registrerer vejoverfladen og justerer opsætningen, og faktisk kan Evoque nu køre igennem op til 600 mm vand (tidligere 500 mm).

Range Rovers berømmede forhøjede førerposition har taget springet ind i den digitale tid med segmentets første ClearSight bakspejl, der forvandles til en HD-videoskærm. Hvis passagerer eller store genstande spærrer udsynet bagud, kan føreren bare trykke på en kontakt under spejlet, hvorefter højopløste videobilleder fra toppen af bilen tydeligt viser, hvad der sker bag bilen. Skærmen giver et bredere (50 graders) synsfelt og bedre udsyn i dårlig belysning.

Den nye Range Rover Evoque er også verdens første med Ground View-teknologi, der gør motorhjelmen usynlig ved at lægge kamerabilleder på den øverste touchscreen, så føreren får et 180 graders billede af, hvad der sker under bilens front. Det er bl.a. en stor fordel på vanskelige parkeringspladser, ved høje fortovskanter eller i barsk terræn og er en virkeliggørelse af den Transparent Bonnet-teknologi, der blev vist af Land Rover i 2014.

Mere plads

Der er også arbejdet med at gøre lygterne med matrix LED-forlygter, mere markante, så de skaber en mere sofistikeret for- og baglygtegrafik. Desuden er der flade dørgreb, som man kender det fra blandt andet Range Rover Velar og Jaguar I-PACE.

I kabinen finder man det imponerende Touch Pro Duo-systemet med dobbelt touchscreen, samt ny og hurtigere software, 16-vejs sædebetjening og ionisering af kabineluften.

Range Rover Evoques udvendige mål er ellers næsten uforandrede, men en længere akselafstand giver 20 mm mere knæplads på bagsædet, og det er ganske nødvendigt. Benplads var der ikke meget af i Velar især i coupé-udgaven. Men i det hele taget er der mere plads til småting – i det større handskerum og midterkonsollen er der nu god plads til tablets, håndtasker og flasker.

I øvrigt er bilens platform udviklet, så der er mulighed for elektrificering, og modeludbuddet omfatter desuden en 48-volt mild hybrid ved lanceringen og en plug-in hybridmodel følger også.

Nick Rogers, Executive Director, Product Engineering, Jaguar Land Rover, siger:

»Evoque er nu mere intelligent end nogensinde. Softwaren bag vores infotainment-system er finpudset for at give en mere intuitiv kundeoplevelse. Dertil kommer, at vi har tilføjet Apple CarPlay og Android Auto for at sikre perfekt tilslutning af smartphones.«

Danske priser på Range Rover Evoque forventes offentliggjort i Januar. Der er dansk introduktion i slut marts/begyndelse april.