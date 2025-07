Renault åbner spektakulært oplevelsescenter nær Paris

Den legendariske Renault-fabrik i Flins, 40 km udenfor Paris, vil i 2027 åbne dørene til en ekstraordinær oplevelse for både bil- og kulturinteresserede. Fabrikken, som blev etableret i 1952 og i årene siden har produceret 18 millioner biler, stopper nu sin traditionelle produktion og bliver i stedet omdannet til et kæmpe oplevelsescenter på 11.500 kvadratmeter. Her vil besøgende kunne opleve Renaults imponerende historie gennem biler, kunst og historiske objekter.

Fra Renault Dauphine til Renault Zoe

Fabrikken i Flins har været hjertet i produktionen af nogle af Renaults mest ikoniske biler, herunder Renault Dauphine i 1950’erne, Renault 5 og Renault 4 i 70’erne og 80’erne samt nyere modeller som Twingo, Clio og den elektriske Renault Zoe. Nu får disse historiske modeller nyt liv i en unik udstilling, der skal vise, hvordan Renaults biler har præget vores opfattelse af mobilitet gennem tiderne.

Levende historie og imponerende restaureringer

Det nye oplevelsescenter, kaldet Renault Collections, vil huse flere hundrede omhyggeligt restaurerede biler. Bemærkelsesværdigt er det, at mere end halvdelen af disse biler stadig kan køre, takket være en dedikeret indsats fra seks teknikere, der løbende restaurerer og vedligeholder dem. Besøgende vil kunne opleve alt fra den allerførste Renault Type A fra 1898 til ikoniske Alpine-modeller og Formel 1-biler.

Mere end biler: en rejse gennem kulturhistorien

Renault Collections vil også præsentere virksomhedens rige samling af kunst og historiske dokumenter. Over 2.400 lineære meter arkiver indeholder plakater, designtegninger, miniaturer og bøger, der alle bidrager til fortællingen om Renaults 125-årige historie. Udstillingen suppleres med en omfattende kunstsamling, der spænder fra fotografier af Robert Doisneau til værker af moderne street art-kunstnere.

Renault har desuden etableret Renault Fonden for Kunst og Kultur, som skal sikre og videreudvikle denne samling, og dermed understrege forbindelsen mellem bilindustri og kunstverden. Som Fabrice Cambolive, Renaults CEO, siger: ”Den industrielle og kulturelle arv inspirerer vores medarbejdere til at forestille sig fremtidens biler og mobilitet. Vores historie er ikke statisk, men udvikler sig konstant, og vi ønsker at dele denne levende arv med offentligheden.”

Udstillingen åbner officielt dørene i 2027 og lover at blive en enestående oplevelse for hele familien.

