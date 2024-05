Sikkerhedsfejl: Alvorlig mangel på autostol udstillet i ny test

I den seneste omfattende test af autostole udført af FDM i samarbejde med europæiske bilklubber, er en skræmmende opdagelse kommet for dagens lys. En autostol fra mærket Peg Perego har vist sig at have alvorlige sikkerhedsbrister i testens frontalkollisionsscenario. Resultatet er så foruroligende, at FDM nu offentligt fraråder forbrugerne at anvende denne autostol.

Uacceptable sikkerhedsrisici

I testen, der omfattede 24 forskellige autostole, var det kun Peg Perego-modellen, der fejlede katastrofalt. Under frontalkollisionstesten knækkede autostolens støtteben, og stolen fløj ud af sin base med en testdukke, der vejede 15 kg. Dette udfald gentog sig under både forudvendt og bagudvendt montering.

“Bristen i sikkerheden er dybt alvorlig. I et rigtigt uheld kunne konsekvenserne have været fatale,” siger Søren W. Rasmussen, bilteknisk redaktør hos FDM. Han understreger, at sådanne fejl er sjældne, men de kan have alvorlige konsekvenser, hvis de ikke bliver opdaget. Heldigvis har Peg Perego reageret hurtigt ved at tilbagekalde den pågældende model.

Testens kriterier

FDM’s autostolstest er kendt for sine strenge kriterier, som går ud over EU’s standardkrav. Stolene bliver blandt andet testet for deres evne til at modstå kollisioner ved højere hastigheder, deres brugervenlighed, komfort og for potentiel tilstedeværelse af skadelige kemikalier. På trods af at kun to stole i årets test fejlede på grund af skadelige stoffer, er resultatet fra Peg Perego særligt bekymrende.

Råd til forbrugerne

Markedet for autostole kan virke overvældende for mange forældre, og det er ikke altid let at træffe det sikreste valg. “Det er essentielt at være informeret om, hvilke produkter der er sikre, og hvilke der ikke er. Denne test viser, hvorfor det er vigtigt at følge med i uvildige tests og resultater, før man træffer et køb,” råder Søren W. Rasmussen.

FDM anbefaler, at alle forældre gennemgår uafhængige testresultater og holder sig opdateret med de seneste produkttilbagekaldelser for at sikre, at de vælger den sikreste mulige løsning for deres børn.