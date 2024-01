Sikkerhedsseler til gravide dumper i ny stor test: Forringer sikkerheden for mor og barn

I en omfattende test foretaget af FDM sammen med europæiske bilklubber er det blevet afsløret, at gravidseler, der markedsføres som øgende komfort og sikkerhed for gravide kvinder, i virkeligheden forringer sikkerheden. Alle testede seler dumper og øger belastningen på både den vordende mor og det ufødte barn i tilfælde af en kollision eller hård opbremsning.

Sikkerhedsselen i en bil har længe været en afgørende faktor for trafiksikkerheden, men for gravide kvinder har det været en udfordring at få selen til at sidde korrekt over hoften og under maven. Mange har søgt løsningen i såkaldte gravidseler, men testen viser nu, at dette ikke er en sikker løsning.

Bilteknisk redaktør i FDM, Søren W. Rasmussen, udtaler, ”Gravidselerne er lavet i den bedste mening, men som vores test tydeligt viser, bør gravide helt undgå at bruge dem. Ikke kun gør de det mere besværligt at spænde sikkerhedsselen, men de forringer også sikkerheden for den gravide og hendes ufødte barn, hvilket er skræmmende.”

Testen involverede crashtests med dukker, der repræsenterede gravide kvinder i forskellige størrelser. Ingen af de testede gravidseler var i stand til at modstå belastningen ved en kollision, og ingen kunne holde hofteselen på plads. Derudover udgjorde to modeller med selekroge af metal eller plast en forhøjet risiko for skade på kvindens mave og omkring kønsorganerne.

Søren W. Rasmussen tilføjer, ”Den bedste løsning er at sikre sig, at bilens trepunktssele sidder korrekt. Gør den det, er det langt den sikreste løsning. Det gælder, uanset om man er gravid eller ej.”

FDM har efter testen kontaktet flere danske forhandlere af gravidseler og informeret dem om testresultaterne. Adskillige forhandlere har valgt at suspendere salget af gravidseler som følge af de alarmerende resultater.