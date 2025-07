Sommerens favorit på fire hjul: Cabrioleten

Når sommervejret rammer Danmark, er der én type bil, der for alvor vinder mange bilentusiasters hjerter: Cabrioleten. Netop i år har Danmark rundet et særligt hjørne, da der nu findes mere end 30.000 biler med nedrullelig kaleche på vejene.

Kristine Vind, kommunikationschef i Mobility Denmark, fortæller, at populariteten er steget mærkbart i løbet af de senere år:

“Selvom markedet er gået lidt tilbage i år, er der en god del flere cabrioleter i vores bilbestand, end der var for få år siden. Flere og flere nyder altså at kunne lukke vind og sol ind i bilen på deres køreture, når den danske sommer tillader det.”

Elbiler og røde biler hitter

Cabrioletmarkedet oplever dog i 2025 et fald i nyregistreringer på næsten 48 procent sammenlignet med året før. Alligevel er en tydelig tendens i markedet den stigende andel af elektriske cabrioleter. Hele 43 procent af alle nye cabrioleter i år kører på el, mens det sidste år kun var 1,7 procent.

Farvemæssigt er danskerne især glade for grå biler, som udgør 38 procent af de nye cabrioleter. Men den helt store overraskelse denne sommer er farven rød. Røde cabrioleter har oplevet en stigning på imponerende 182 procent siden sidste år, og nu udgør de 26,5 procent af nyregistreringerne.

MG Cyberster i front

Når det handler om mærker og modeller, er det tydeligt, at danskerne har fundet nye favoritter. MG Cyberster dominerer markedet med hele 41 procent af nyregistreringerne, hvilket gør den til årets absolutte favorit blandt danskerne. På andenpladsen finder vi Mini Cabriolet med 16 procent, tæt efterfulgt af Mazda MX-5 med 11,6 procent.

De tre mærker, som danskerne samlet set foretrækker, er altså MG, Mini og Mercedes-Benz. Det viser tydeligt, at kombinationen af ny teknologi, stilfuldt design og komfort vægtes højt, når danskerne vælger deres cabriolet.

En biltype med særlige fordele

Cabrioleten giver en unik oplevelse, hvor køreturen ikke bare handler om transport, men også om at nyde omgivelserne og vejret. Netop derfor er cabrioleterne fortsat populære, trods et generelt fald i bilsalget. Så længe sommeren byder på sol og milde vinde, vil cabrioleterne uden tvivl fortsat have en særlig plads i danskernes bilhjerter.

Kilde: Mobility Denmark