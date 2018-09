Sportslig Fiesta til hverdagen

Fiesta er stadig god at køre og har masser af standardudstyr, men den er ringe at sidde på bagsædet i, hvis du ikke er et barn eller har et barn til at sidde foran dig

Hvad gør du, hvis du er helt vild med vilddyret Ford Fiesta ST, som har 200 hk og byder på køreglæde i næsten ubegrænsede mængder, men ikke har de knap 274.800 kr den koster? Alternativet kan være Ford Fiesta 1,0 ST-Line, som også leverer noget af den køreglæde, som den ægte ST står for.

Ok, måske er det noget af en tilsnigelse, for denne udgave af Fiesta mangler flere af de ting, som gør Fiesta ST til en rætti’ sjov bil. Så nogle vil nok sige, at en sammenligning af de to biler er ligesom at sammenligne en VW Beetle og en Porsche 911 Turbo. Nok er de af samme klan, men de er langt fra familie.

Jeg tillader mig dog at være (lettere) uenig.

Slægtskabet med storebror ST understreges af, at bilen er udstyret med en sportslig styling og en sænket sportsundervogn med ekstra skørter, store alufælge (17”), sportssæder og -pedaler samt diverse ST-Line badges, sort loftindtræk mm. De store alufælge og alle skørtedetaljerne får bilen til at ligne en bil, der lige har været en tur forbi T.Hansen, og (men) det giver et lettere udseende.

En udgave til alle – også luksus

Ellers har Ford gjort sig ganske umage med at lave en bil, som skal kunne falde i alles smag. Derfor kommer den også i en væld af varianter:

Trend: Basismodellen med kun tre døre og et begrænset udstyrsniveau, som du skal gå langt udenom.

Titanium: Den mest populære model med udstyr som statiske kurvelygte (altså lygter, der følger styreretningen), Fords nye radio med 6,5” skærm og alufælge.

ST-Line: Som vi har kørt i og som er præget af et sportsligt udseende og sænket undervogn.

Vignale: Den absolutte topmodel, og det rette valg hvis du vil have en stor udstyrspakke og generelt har for mange penge (203.480 kr. i basismodellen, men hvor man stadigvæk skal betale ekstra for panoramatag, bakkamera og tonede ruder). Den har Bilsektionen også prøvet, og vi måtte indrømme, at bilen var ganske helstøbt, og at bilens vellydende B&O-højttalere og komforten i bilen var ret overbevisende.

Med det brede program imødeser Ford mange forskellige typer kørere, og selv om Fords Vignale-koncept kan virke overflødigt i Danmark, så findes der købere i den sene alder, som er glade for Ford, men som også gerne vil en bilstørrelse eller to ned uden at gå på kompromis med udstyret. Og viola, Vignale.

Bagsæde til benløse voksne?

Indenfor er bilen præget af en ny opsætning, som klæder bilen. Jeg må dog sige, at pladsen på bagsædet ikke imponerer. Jeg er 180 cm høj, og hvis jeg skal have forsædet i den optimale position, så er det ikke god plads til en voksen bag mig. Endnu værre bliver det, hvis personen er over 175 cm høj – så er der simpelthen ikke plads i højden, og det ender med at være en ergonomisk udfordring, hvis man skal sidde der over længere strækninger. Jeg tænker faktisk, at det i så tilfælde vil være fornuftigt med en fysioterapeut i nærmeste familie, for hvis du skal sidde på bagsædet gentagne, gange får du brug for en god familierabat. Er du til gengæld en børnefamilie med to eller (absolut højst) tre mindre børn, eller kun kører med børnenes krumryggede mormor på bagsædet, så giver bilen mere mening.

Gode motorer – rigtig gode

Men Ford skal have stor ros for ikke at gå på kompromis med sikkerheden. Fiesta kan fås med 15 aktive sikkerhedssystemer, hvor skiltegenkendelse, førerovervågning, vognbaneassistent og aktiv fartpilot, der også genkender cyklister. Det er ikke dumt, og sammen med størrelsen er det med til at gøre Fiesta til en rigtig god by- og pendlerbil, hvis du vælger en af de rigtige motorer.

Det er muligt at få Fiesta med 1,1 l. motorer, men spring over dem og hop direkte til versionerne med 1,0 og hhv. 100, 125 og 140 hk. Normalt ville vi foreslå, at du skal betale blot 5.000 kr. ekstra for versionen med 140 hk, men lige her giver det ikke mening med de ekstra kræfter. For versionen med 125 hk er stort set lige så hurtig og har en bedre overordnet økonomi. Skal du have diesel, skal du være sikker på, at du har en køremønster på over 20.000 km årligt, før end økonomien gå op.

Fiesta, ja-tak – men…

Generelt er Fiesta et godt bekendtskab, og det er altid en god køreoplevelse med det meget direkte styretøj og undervognens opsætning, som fremmer køreglæden. Derfor irriterer det også, at pladsforholdene på bagsædet er så begrænsede lige som bagagerumspladsen ikke imponerer. Kan man leve med det, så er Fiesta en af de bedste biler i miniklassen, som også tæller de kompetente VW Polo og Seat Ibiza.

Det husker jeg den for:

Den føles som en større bil, og køreegenskaberne er blandt de absolut bedste i klassen

Lav det om til næste facelift

Sørg for et fleksibelt bagsæde, så der er plads til bagsædepassagererne

Hvem er denne bil lavet til:

Hr. og fru Jensen bliver pjattede med Fiesta. Især hvis de ikke har store, hjemmeboende børn

BILEN

Ford Fiesta ST-Line 1.0 EcoBoost

Motor: R3-cylindret benzin på 1,0 l. med turbo

Ydelse: 125 hk ved 6000 omdr./min

Max. moment: 170 Nm ved 1400-4500 omdr./min

Gearkasse: 6-trins man. gearkasse

Brændstofforbrug 23,3 km/l. ved blandet kørsel

CO2-udledning: 115 g/km

Tophastighed 195 km/t.

Acc. 0-100 km/t. 10,3 sek.

Køreklar vægt 1.146 kg

Totalvægt 1.640 kg

L/B/H: 406/178/146 cm.

Pris: 181.090 kr.