Stærk maj måned for bilsalget i Norden

Maj 2025 blev en positiv måned for bilmarkedet i Norden, især i Danmark og Norge, hvor antallet af nyregistrerede biler steg markant. Danmark oplevede en imponerende stigning på 23,3 procent i forhold til maj sidste år med næsten 18.000 nye personbiler på vejene. Norge klarede sig endnu bedre med en vækst på hele 39,1 procent. Sverige fulgte trop med en beskeden fremgang på 2 procent, mens Finland oplevede et fald på 11,9 procent.

Elbiler vinder stadig frem

I Danmark udgjorde elbiler hele 61 procent af alle nyregistrerede personbiler i maj. Dette er en væsentlig stigning sammenlignet med sidste års tal på 49,7 procent. Norge holder dog stadig klart førerpositionen med en elbilandel på imponerende 93,9 procent. Sverige og Finland halter efter med henholdsvis 37,5 og 33,5 procent.

Mads Rørvig, administrerende direktør i Mobility Denmark, fremhæver vigtigheden af stabile rammevilkår:

“De nordiske tal viser tydeligt, hvordan stabile rammevilkår og målrettede incitamenter har været afgørende for elbilernes vækst. Skal vi fastholde den positive udvikling, er det vigtigt, at kommende afgiftsmodeller fortsat understøtter udbredelsen af nulemissionsbiler og bidrager effektivt til at nå klimamålene.”

Usikkerhed om bilafgifter

Selvom maj-tallene viser solid vækst, skaber de igangværende forhandlinger om bilafgifterne usikkerhed blandt forhandlerne i Danmark. Specielt fremtiden for elbilernes beskatning efter 2025 er et varmt emne, der kræver afklaring.

“Forhandlerne oplever en vis usikkerhed, blandt andet i forhold til de kommende afgiftsforhandlinger og rammevilkår for især elbiler. Derfor er det vigtigt, at der snart skabes klarhed om bilbeskatningen efter 2025, så markedet kan få stabile rammer at arbejde under,” siger Mads Rørvig.

Stigende interesse for grøn omstilling

Væksten i antallet af elbiler i den samlede danske bilpark vidner også om en bredere grøn omstilling. I løbet af det seneste år er bestanden af elbiler steget med hele 67,2 procent, hvilket tyder på en solid interesse og stigende accept af elektriske køretøjer blandt danske bilister.

Kilde: Mobility Denmark via Ritzau