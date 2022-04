Stjerneregn over ny sikkerhedstest

Sikkerheden er i top i ny Euro NCAP-test, hvor flere biler imponerer. Renault tager med ny elbil revanche for sidste års katastrofale nul stjerner i sikkerhed.

Der er næsten fuldt hus i årets første Euro NCAP-test, hvor der er de maksimale fem stjerner til seks af testens biler. Kun en syvende bil må ’nøjes’ med fire stjerner. Dermed fortsætter nye biler med at sætte en høj standard, når det gælder sikkerheden.

Som det efterhånden er blevet normen, fylder elektrificerede biler også denne gang godt i testpuljen, hvor knap halvdelen er elbiler eller plugin-hybrider: VW ID.5, Lexus NX og Renault Megane E-Tech. Den sidste er franskmændenes første elbil siden lanceringen af den ti år gamle Renault Zoe.

”Renault Megane E-Tech er en spændende ny elbil, der også var med i opløbet om at blive Car of the Year 2022. Hvad angår sikkerheden, er der ikke noget at komme efter. Resultatet understreger, at Renault sagtens kan bygge sikre biler. Så meget desto mere ærgerligt er det, at de har forsømt at opdatere deres anden elbilmodel, Zoe. Sikkerhedsmæssigt har den stået helt stille siden den første Euro NCAP-test i 2013, hvilket udløste nul stjerner ved sidste års gentest. Vi kan derfor kun opfordre Renault til at bringe Zoe’s sikkerhed på niveau med deres andre biler,” siger FDMs repræsentant i Euro NCAP-samarbejdet, Søren W. Rasmussen.

Blandt testens øvrige biler er også VW Polo, der er en populær bil på de danske veje, og dens nye søsterbil VW Taigo. De to biler imponerer især med en tårnhøj kollisionssikkerhed og høj sikkerhed for de mindste passagerer. Til gengæld rækker resultatet i kategorien ’sikkerhedssystemer’ kun lige til fem stjerner.

Det samme gælder testens BMW 2-Serie Coupé. Her trækker en mindre god nødbremse og vognbaneassistent ned, og bilen opnår som testens eneste kun samlet fire stjerner.

”Både de to VW-modeller og BMW-modellen er sikre biler. Men det ærgrer, at VW og BMW ikke har valgt at udstyre bilerne med de bedste udgaver af deres sikkerhedssystemer. Ærgerligt, når vi ved, at VW som bilproducent kan gøre det bedre,” siger Søren W. Rasmussen.

Af de syv biler er de fem blevet testet, mens to, VW ID.5 og Ford Tourneo Connect, er såkaldte genberegninger, da de stort set er identiske med tidligere testede modeller.

Testens biler:

BMW 2-Serie Coupé: Fire Euro NCAP-stjerner

Fire Euro NCAP-stjerner Ford Tourneo Connect: Fem Euro NCAP-stjerner (2021)

Fem Euro NCAP-stjerner (2021) Lexus NX: Fem Euro NCAP-stjerner

Fem Euro NCAP-stjerner Renault Megane E-Tech: Fem Euro NCAP-stjerner

Fem Euro NCAP-stjerner VW ID.5: Fem Euro NCAP-stjerner (identisk med VW ID.4 – 2021)

Fem Euro NCAP-stjerner (identisk med VW ID.4 – 2021) VW Polo: Fem Euro NCAP-stjerner

Fem Euro NCAP-stjerner VW Taigo: Fem Euro NCAP-stjerner