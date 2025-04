Tesla i modvind: Falder med 58%

I mange år var Tesla nærmest synonymt med den moderne elbil. Den amerikanske bilfabrikant var en afgørende faktor i det skift, der er sket på bilmarkedet i særligt den vestlige verden, og har også været dominerende med hensyn til salgstal. Men alt har ikke været som det plejer for bilproducenten i år.

Tesla er kommet skidt fra start i 2025. Ifølge nye tal fra analysefirmaet JATO Dynamics har den amerikanske elbilproducent oplevet et dramatisk fald i markedsandelen på det europæiske elbilmarked. I årets første to måneder er Teslas andel faldet fra 18,4 % i 2024 til blot 7,7 % – et dyk på hele 58 %.

Kritik af Elon Musk påvirker salget

Årsagerne til dette er mangfoldige. En faktor, der ikke kan ignoreres, er hvor meget de øvrige store bilproducenter har fokuseret på deres egne elektronisk drevne biler. Samtidig har kinesiske elbilproducenter vind i sejlene. I februar solgte kinesiske mærker næsten 20.000 elbiler i Europa, hvilket klart overgår Teslas 15.700 enheder. Især den kinesiske gigant BYD markerer sig stærkt med en vækst på 94 % i forhold til sidste år.

Et andet vigtigt element i Teslas faldende popularitet er den stigende kritik af virksomhedens topchef, Elon Musk. I Tyskland, hvor Tesla har en stor fabrik uden for Berlin, har Musk mødt voldsom modstand efter sin optræden ved et valgmøde for det kontroversielle højrefløjsparti Alternative für Deutschland. En omfattende meningsmåling blandt 100.000 tyskere viste, for nyligt at over 94 % ikke ønsker at købe en Tesla.

Teslas tilbagegang sker i en tid, hvor elbilsalget generelt er stigende. I februar blev der solgt 164.148 elbiler i Europa – en stigning på 26 % sammenlignet med samme måned sidste år. Det er især europæiske og kinesiske producenter, der nyder godt af denne vækst.

Salget af elbiler stiger – men ikke for Tesla

Også på aktiemarkedet står den amerikanske bilproducent for tiden i en uvant situation, hvor de på trods af fremgang de sidste par dage er dalet gevaldigt i værdi siden starten af året. Igen er det i høj grad Elon Musks aktiviteter uden for hans virke som firmaets topchef, sammen med den førnævnte faldende markedsandel, der lader til at være roden til den dalende aktie. Dertil følger et højt antal af tilbagekaldelser for deres Cybertruck, sammen med dårlige resultater ved syn for Tesla model 3, hvilket er yderligere faktorer, der påvirker forbrugernes syn på fabrikantens biler.

Med stigende konkurrence og dalende opbakning blandt forbrugerne står Tesla nu over for en afgørende kamp for at bevare sin position på det europæiske marked. Hvad der skal til for at dette kan ske, er der mange holdninger omkring. Tiden vil vise, om vi står over for et nyt permanent magtskifte inden for bilindustrien.