Test: Kan Ceed rykke fra de andre i Golf-klassen?

Den nye Ceed begejstrer ikke, men den gør absolut heller ikke noget forkert. Derfor er den helt rigtig til Golf-klassen

Der nogle, som vil sige, at der ikke er den store forskel på den gamle Kia Cee’d og den nye Kia Ceed – nu uden apostrof. Der er ikke sket det helt store med de aflange forlygter, og fronten på den nye er lige så forglemmelig som den gamle. Ændringerne kan i stedet for ses i profilen, som er blevet mere harmonisk og hækken, som er blevet mere som en blanding af BMW 1-serie, Mercedes A-klasse og sikkert også noget andet, jeg ikke lige kan komme i tanke om. Men den ligner bare noget, man har set før, og alligevel er den moderne. Det er næppe en tilfældighed, for genkendelighed gør kunderne trygge, og Ceed årgang 2018/19 ser da også ret europæisk ud. Det samme går igen inde i kabinen. Alting er placeret logisk og neutralt, så kabinen ikke skiller sig væsentligt ud, men i stedet for tager meget af det bedste fra resten af konkurrenterne og sætter det sammen, så man hurtigt føler sig hjemme. Smart.

Gedigen hele vejen igennem

I det hele taget er der ret meget smart ved Kia Ceed. Ikke i sådan en forstand, at den er helt genial, men mere at den virker helstøbt, gedigen og gennemtænkt. Og det er der behov for i en bilklasse, hvor konkurrenterne hedder Golf, Focus, Astra, i30, Auris, Leon, Octavia osv. Det er heftig konkurrence, og nu er Kia kommet dertil, hvor man ikke længere nødvendigvis er det billigste alternativ. Nu skal man også kæmpe på kvaliteten. Og det gør den faktisk ret godt. Så godt endda, at bilen nu er at finde i finalefeltet til at blive årets bil 2019. Den vinder ikke, vurderer vi, men den kommer til at klare sig hæderligt. Det er der flere grunde til.

God plads

Vi har allerede nævnt kabinen, som har fået en overhaling. Vi har kørt i den nok nærmeste konkurrent til Ceed, Ford Focus, og kan konstatere, at indretningen i bilerne til forveksling minder om hinanden. Den har har alt det rigtige udstyr, er pænt samlet og har fine materialer – en blanding mellem blød plast og pianolak, som giver et lidt mere eksklusivt look.

I vores udgave har vi den lille syvtommerskærm uden GPS, men også den fungerer glimrende, og det samme gør den lille 3,5 tommer skærm i instrumentbrættet som godt nok kun er i gråtoner, men det fungerer. Alle de informationer man skal bruge er tilgængelige og det er let af finde frem til dem.

På bagsædet er nu mere plads end i forgængeren til knæ og skuldre. Også i bagagerummet er der nu er 15 l. mere end i forgængeren. Med 395 l. er pladsen lige en smule over gennemsnittet.

Overraskende god motor

Vi kører med en nye motor – en 1,4 T-GDI med 140 hk og et moment på 242 Nm. Den viser sig at passe rigtig fint til bilen, som over hele spektret virker til at have kræfter nok, og der er også fint med kræfter til gode mellemaccelerationer. I tredje gear er det helt problemfrit og ret tyst fra 40-140, hvor bilen bare trækker og trækker løs, men også i højere gear føles motoren til at have tilstrækkeligt med (moderat) power. Heldigvis følger styretøjet, som er rimelig direkte, også med, og det er ingen tvivl om, at Kia har satset på at bilen er sat op til at være komfortabel. Faktisk virker undervognen virkelig velafstemt, og den tager vejbump og ujævnheder med et træk på skulderen. Alligevel er undervognen ikke så blød, at vi sejler rundt i svingene, og dermed er den næsten lige så velkørende som – igen – Ford Focus, der traditionelt er en ganske dynamisk bil. Kia Ceed er ikke direkte dynamisk, men den er bestemt tæt på grænsen, især med benzinmotoren på 140 hk. Alternativerne er basismotoren, den 3-cylindrede 1,0 T-GDI med 120 hk. Der er mere lyd fra motoren i den, men trækker også glimrende, og endnu mere bundkraft finder vi i de to dieselvarianter med 115 og 136 hk. Vores valg er dog den testede motor med 140 hk.

What to do?

Kia Ceed har mange konkurrenter, og du skylder dig selv at prøve flere af dem, inden du beslutter dig for Ceed. Du vil opdage, at Kia gør det godt. Godt nok har den ikke den skarpeste skærm på bakkameraet, infosystemet kunne være mere lækker, og så savner vi nøglefri betjening. Til gengæld får vi som standard varme i rattet, halogen og LED-lygter, og masser af andet standardudstyr. Og glem ikke Kias syv års garanti. Forestil dig blot, at du køber en Kia Ceed. Efter fem år går du til forhandleren og får lavet alt det, der dækker garantien og sælger bilen videre. Og så er der stadigvæk to års garanti til den kommende ejer. Det er da uovertruffent.

Bilen: Kia Ceed 1,4 T-GDI Comfort,

Motor: 4-cylindret turbobenzin på 1,4 liter

Ydelse: 140 hk ved 6000 omdr./min

Max. moment: 242 Nm v. 1.500 – 3.200 omdr./min Forhjulstræk

Gearkasse: 6-trins man. gearkasse

Brændstofforbrug: 17,6 km/l. ved blandet kørsel

CO2-udledning: 128 g/km

Tophastighed: 208 km/t.

Acc. 0-100 km/t.: 9,1 sek.

Køreklar vægt: 1.315 kg

Længde/bredde/højde: 431/180/144 cm

Pris: Kia Ceed fås fra 209.999 kr.

Den aktuelle testbilen inkl. alt udstyr, koster 267.992 kr. (uden udstyr 244.999 kr.)