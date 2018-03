Danmarkspremiere på den nye Jeep Compass

now playing

Jeeps nyeste SUV, den rummelige Compass, er nu klar til at indtage det danske marked. Den helt nye model fra Jeep er en flot veludstyret bil, som både kan bruges i dagligdagen med familien eller til seriøs terrænkørsel. Jeep Compass er en ægte Jeep og tro mod sit ophav.

Er du et legebarn så tag Jeep Compass uden for de almindelige veje, slå firehjulstræk til og lad Jeep Active Drive, derer det avancerede firehjulstræk, som bilen er udstyret med arbejde.

Jeep Compass leveres i Danmark med 5 forskellige motorer. Indgangsversionen er altid udstyret med forhjulstræk og parret med enten en 1,4 liters turbobenzinmotor med 140 hk eller en 1,6 liters dieselmotor med 120 hk til samme pris på 358.980 kr. Ønsker man Jeeps avancerede Active Drive firehjulstræk, med Selec-Terrain som har fire forskellige køreprogrammer, er der flere muligheder: Enten en 170 hestes turbobenzinmotor med 9-trins automatgear eller to 2-liters dieselmotorer; en 140 hestes med 6-trins manuel gearkasse eller den stærke 170 hestes udgave med den avancerede 9-trins automatgearkasse.

I Danmark leveres Jeep Compass udelukkende med udstyrsniveauet Limited, og på Jeep-sprog betyder det meget: Adaptiv fartpilot, fjernlysassistent, Bi-xenon forlygter, regnsensor, parkeringssensor bagtil, stort Uconnect multimediesystem med 7” touch skærm, DAB radio, Apple Carplay, 17” alufælge, klimaanlæg, elektrisk åbning og lukning af bagklappen, nøglefri betjening, varme i forsæder, varme i rattet og mere til.

Trailhawk – når det bliver tid til seriøs off-road

Den ekstreme Jeep Compass hedder Trailhawk og leveres udelukkende med den store 170 hestes dieselmotor, 9-trins automatgear og det mest avancerede firehjulstrækssystem kaldet Active Drive Low. Jeep Compass Trailhawk er udstyret med det forpligtende Trailrated logo på forskærmene, der henviser til, at Trailhawk-versionen er godkendt efter helt specifikke Jeep krav til at kunne køre seriøs off-road kørsel. Her er blandt andet spær, Lock-funktion, Hill-Descent control, specifik dækmontering og ekstra køreprogrammer i Selec-Terrain styringen af det elektroniske firehjulstræk. Trailhawk versionen koster 553.980 kr.

Høj sikkerhed

Uanset valg af Compass version er sikkerheden et fokusområde. Compass har aktiv vognbaneassistent, FCW+ avanceret nødbremse, adaptiv fartpilot og kraftige Xenon lygter på alle versioner. Sikkerheden blev også godkendt af EuroNCAP sidste år med de maksimale fem stjerner.

Jeep Compass kan også leveres som praktisk varebil på gule plader.

Du kan se Jeep Compass hos landets Jeep forhandlere i Nærum, Fredericia og Randers til Åbent Hus søndag den 18. marts.

Modelprogram og priser (alle priser inklusive leveringsomkostninger):

Benzin

Jeep Compass 1.4 MultiAir Turbo 140 hk Limited 358.980 kr.

Jeep Compass 1.4 MultiAir Turbo 170 hk 9-trins Aut. 4WD Limited 473.980 kr.

Diesel

Jeep Compass 1.6 Diesel 120 hk Limited 358.980 kr.

Jeep Compass 2.0 Diesel 140 hk 4WD Limited 438.980 kr.

Jeep Compass 2.0 Diesel 170 hk 9-trins Aut. 4WD Limited 523.980 kr.

Jeep Compass 2.0 Diesel 170 hk 9-trins Aut 4WDLow Trailhawk 553.980 kr.

Som firmabil starter beskatningsgrundlaget ved 310.000 kr.

Jeep® Compass Limited