Vision 357 Speedster: Endnu et retro-koncept fra Porsche

I anledning af 75-året for den første Porsche præsenterer fabrikken en række spændende koncepter for at hylde mærkets fascinerende historie. Efter lanceringen af Vision 357, der fejrede den klassiske Porsche 356, kommer nu Vision 357 Speedster. Dette nye koncept er inspireret af den ikoniske åbne version af Porsche 356 fra 1954 og præsenteres på Goodwood Festival of Speed.

Hyldest til historien

Porsche har altid været synonym med sportslige og luksuriøse biler, og deres 75-års jubilæum er en særlig lejlighed for at mindes den første Porsche, som blev skabt af grundlæggeren Ferry Porsche. For at ære denne bemærkelsesværdige milepæl har Porsche udviklet flere koncepter, der hver især fejrer mærkets arv og teknologiske fremskridt.

Fra Vision 357 til Vision 357 Speedster

Tidligere i år blev Vision 357 præsenteret som en moderne fortolkning af den klassiske Porsche 356. Nu følger Porsche op med Vision 357 Speedster, der hylder den legendariske åbne version af Porsche 356 fra 1954. Denne nye konceptbil vil begejstre entusiaster på Goodwood Festival of Speed, der er kendt for at fejre klassiske biler og motorsport.

Puristisk design med moderne teknologi

Vision 357 Speedster har bevaret mange af de karakteristiske detaljer fra den originale 356 Speedster. Blandt disse er den enkle og forkortede forrude samt det klassiske stoftag, der er spændt over kabinens højre side. Kulfiberstyrtbøjlen integrerer nakkestøtten og bag denne findes porten til ladestikket, da Vision 357 Speedster er en fuldt elektrisk sportsvogn baseret på Porsche 718 GT4 e-Performance.

Magtfuld appeal og retro-design

Vision 357 Speedster har en bred sporvidde, der giver bilen en kraftfuld appeal. De 20-tommers magnesiumfælge, der er udstyret med moderne centerlocks, har et design, der minder om fortidens fem-bolts-fælge, der karakteriserede de historiske 356-modeller. Andre eksteriørdetaljer, såsom de runde forlygter med fire-punkts-design og den markante vertikale grill, viderefører det retro-look, der kendetegner Porsche 356.

Et skræddersyet interiør

Interiøret i Vision 357 Speedster er reduceret til det mest essentielle og er skræddersyet til føreren. Et ultralækkert kulfiberforstærket plastiksæde er integreret i bilens monocoque og beklædt med tynde puder i det skridsikre og ruskindslignende materiale, Race-Tex. Instrumenteringen er præsenteret i et transparent display over det simplificerede rat, der indeholder de mest anvendte funktioner. Stofstropper er anvendt som dørhåndtag, og sidespejlene er erstattet af aerodynamiske kameraer.

Fremtiden for Porsche

Vision 357 Speedster er det tredje koncept, som Porsche har præsenteret i jubilæumsåret 2023, efter Vision 357 og Mission X. Disse futuristiske koncepter viser vejen for Porsche’s fremtid, hvor de kombinerer klassiske designelementer med moderne teknologi og elektrisk mobilitet. Porsche er fortsat en drivkraft i bilindustrien, og med deres dedikation til innovation og passion for unikke køreoplevelser, vil de fortsat være et ikonisk mærke inden for sportsvogne i mange år fremover.