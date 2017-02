WauW – Toyota har sendt 10 millioner hybrider på gaden

Hybridbiler hitter som aldrig før. Sidste år blev salget af hybridbiler i Danmark mere end fordoblet og satte ny rekord. Toyota har længe siddet tungt på salget af hybridbiler – og nu meddeler japanerne, at de runder en milepæl med 10 mio. solgte hybridbiler. I Danmark er der solgt over 13.000 Toyota hybridbiler.

Toyota introducerede verdens første masseproducerede hybridbil i 1997. Prius. Det betyder på latin at gå først og vise vejen. Det kan man her næsten 20 år senere fastslå, at Toyota med Prius har gjort.

I takt med at verdens miljømæssige udfordringer for alvor kom på dagsordenen på globalt plan i 1990’erne, blev Prius Toyotas svar på det 20. århundredes miljøproblematikker.

Hybridteknologien fra 1997 er gennem tiden blevet betydeligt videreudviklet. Den første udgave af Prius havde et brændstofforbrug på under 20 km/l, hvilket var exceptionelt for sin tid. Men i dag kører Prius med den helt nye og fjerde generation hybridteknologi i gennemsnit op til 33 km/l ved blandet kørsel. ’