BMW M8 er baseret på Le Mans-racer

Den kommende M8 bliver med BMWs egne ord toppen af M-poppen. 600 hk og 0-100 på 3,2 sek. skal nok gøre den underholdende

Til september kommer vi første gang til at møde topmodellen i den ellers ret nye 8-serie, når BMW M8 finder vej til Danmark. Den bomstærke sportsmodel fås både som Coupé og Cabriolet og med eller uden Competition-pakke. Motoren er en 4,4 liters V8-motor med M TwinPower Turbo-teknologi, som genererer op til 625 hestekræfter.

»Lige siden BMW M8 GTE deltog i 24-timers løbet på Le Mans sidste år har de passionerede BMW fans ventet på, at gadeversionen af M8 skulle se dagens lys. Til september kommer den så – og endda som en stærk kvartet«, siger Mette Lolholm, pressechef hos BMW Danmark.

De fire modeller er M8 Coupé: 600 hestekræfter, acceleration fra 0-100 km/t på 3,3 sek. Den fås også som Competition Coupé med 625 hestekræfter. Vil du hellere køre topløst, skal du gå efter cabrioletten. Også her er der mulighed for den almindelige M8 og en Competition Cabriolet med 625 hestekræfter, som klarer 0-100 km/t på 3,3 sek.

Ren og rå luksus til bane og vej

Kræfterne finder vej til asfalten via en ottetrins M Steptronic automatgearkasse med Drivelogic samt M xDrive firehjulstræk. Det innovative firehjulstræk gør det muligt at fordele kræfterne mellem akslerne på en helt ny måde, og under kørslen kan der vælges mellem tre forskellige opsætninger: Firehjulstræk, firehjulstræk Sport og baghjulstræk. Som noget helt nyt kan bremserne nu også indstilles til enten SPORT eller COMFORT. Ligeledes kan de nye “M Modes” – som er udviklet specielt til M8 – indstilles til henholdsvis ROAD, SPORT og på Competition-udgaverne også TRACK. Bilen kan altså sættes op, så den præcist rammer underlag og temperament.

Bilen er bygget til at skulle kunne yde det maksimale både på racerbanen, men også på almindelig landevej. Dette er gjort ved hjælp af letvægtsmaterialer, lavt tyngdepunkt, bred sporvidde og en velafstemt aerodynamik.

Taget på M8 Coupé og M8 Competition Coupé er lavet af kulfiberforstærket plast (CFRP). I cabrioletudgavener der soft-top med elektrisk åbning og lukning af kalechen.

BMW M8 lander i Danmark i september måned 2019. Senere får den stærke kvartet også selskab af firedørsversionen BMW M8 Gran Coupé.