5 ting du måske ikke vidste om BMWs nye topmodel

BMW lancerer atter en helt ny bil, og denne gang er der (atter) tale om en luksusmodel, som er forbeholdt de absolut mest velstående – her er fem ting, du måske ikke vidste om BMW 8-serie

Den bliver noget af et bæst. Det er den eneste måde at tolke både udseendet og beskrivelsen af den nye V8-motor, som snart er aktuel i den kommende BMW 8-serie, der er på vej som coupé og cabriolet. For billederne viser allerede en aggressivt udseende bil, som ser ud som om den æder klassiske britiske sportsvogne til morgenmad. Og det er helt rigtigt. Men den gør også meget andet. Vi har fundet fem ting, som gør dig klogere på, hvad det er for en bil, BMW har på vej til de få heldige, som får råd.

Genopliver et gammelt navn Det er næsten 30 år siden, at den allerførste BMW 8-serie fik debut på Frankfurt Motor Show. Programmet, hvor topmodellen var 850CSi med en 12-cylindret motor var topmodellen, blev produceret i 10 år, og er en af de mest ikoniske BMW’er i nyere tid. Den afløste den tidligere legendariske 6-serie med større raffinement, mere luksus og vigtigst af alt bedre præstationer.

Fokus på køreegenskaber BMW 8-serie Coupé er en stor bil. Den har en lang akselafstand og bred sporvidde. Bilen er 484 cm lang, 190 cm bred og 134 cm høj. Akselafstanden, altså afstanden mellem hjulene, er 282 mm, og der er derfor god plads i kabinen, men alligevel kører den som en mindre bil, siger BMW. Karrosseriet er udført i aluminium, magnesium og kulfiberforstærket plast (CFRP), og det skal sikre en både dynamisk og sportslig køreoplevelse sammen med de kraftfulde motorer. Som standard har bilen den sportslige adaptive M-affjedring og integreret aktiv styring. Kommer i tre varianter Selv om BMW indtil videre udelukkende har vist 8-serien som coupé og cabriolet, så kan vi også regne med, at der kommer en 4-dørs coupé på et senere tidspunkt. Dermed får BMW endelig en oplagt konkurrent til Mercedes’ kommende AMG GT fire-dørs coupé og Porsche Panamera. Ny motor udviklet til 8-Serien BMW’s N63 motor har været en sikker grundpille i tyskernes største modeller i noget tid, og den spiller en hovedrolle i 5-, 6-, og 7-serien samt X5 and X6. Motoren er videreudviklet af BMW M (M for motorsport), og N63 er således også den motor, som sidder i de seneste to generationer af M5. Nu er motoren blevet opdateret i forbindelse med lanceringen af 8-serien, så den nu udvikler fra 530 hk. i M850i xDrive Coupé. Den har nu et voldsomt moment på 750 Nm som muliggør en 0-100 tid på blot 3,7 sekunder. Den eneste bil som er hurtigere fra BMW er M5, som gør det på blot 3,4 sek. Farvel og tak til 6-serien Den nye 8-serie følger forhistorien. I 1989 var 8-serien efterfølger for 6-serien, men den var betydeligt større og dyrere end forgængeren, som fortalt tidligere. Nu sker det igen. Selvom 8-serien ikke er en direkte afløser for 6-serien, så skyder satser BMW nu på mere luksus og vildere præstationer, og dermed er det slut med 6-seriens Coupe, Gran Coupe, and cabriolet. Kun GT-udgaven overlever, og den har reelt intet at gøre med 6-coupé’erne.

Bonusinfo:

Indvendigt fortsætter det moderne designsprog med den helt nye digitale instrumentering ”BMW Live Cockpit Professional”, som kan tilpasses individuelt og byder på helt nye opsætnings- og tilslutningsmuligheder.

BMW 8-serie Coupé kommer til Danmark i november måned i to udgaver: BMW M850i xDrive Coupé med en ny V8-motor med 530 hk samt en BMW 840d xDrive Coupé med en sekscylindret dieselmotor med “blot” 320 hk. 680 Nm og acceleration fra 0-100 km/t på 5,2 sekunder. Begge varianter har ottetrins Steptronic sportsautomatgearkasse og BMW’s intelligente firehjulstræk, xDrive.