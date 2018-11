Comeback til Camry i Danmark

Toyota genindfører deres topmodel Camry i Danmark efter 14 års pause. Ny hybridteknologi, rummelighed og luksusdetaljer skal gøre den relevant for firmabilisterne

Det er ikke længe siden, at Toyota offentliggjorde, at man i Europa trækker modelbetegnelsen Corolla frem igen. Det kommer til at gå ud over Toyota Auris. Nu skal vi så atter til at vænne til at tage Toyota Camry seriøst igen, for modellen gør nemlig comeback til sommer i en helt ny generation med den nyeste hybridteknologi. Det går ud over den lidt kedelige Avensis. Camry har ikke været at finde i Danmark i 14 år, hvilket er paradoksalt, for i samtlige 14 år har modellen ellers været den mest solgte personbil i USA. Tidligere var Camry Toyotas flagskib i Danmark, og det bliver også tilfældet igen, hvor bilen skal konkurrere mod biler i Passat-klassen.

Ny hybridteknologi

I Danmark og resten af Europa har vi sprunget to generationer over, så når Toyota til næste år introducerer den helt nye og ottende generation af modellen Toyota Camry, så er den baseret på en helt ny platform og udelukkende som hybridbil.

Det bliver til gengæld så med Toyotas allernyeste fjerde generation hybridteknologi – i dette tilfælde en ny 2.5-liters benzinhybridmotor, der yder op til 218 hestekræfter og sørger for, at Camry – trods sin betydelige størrelse på hele 488 cm i længden – flytter sig fra 0 til 100 km/t. på godt otte sekunder.

Oplader automatisk under kørslen

Bilen sørger helt automatisk selv for at oplade hybridbatteriet under kørslen, hvilket gør, at en stor del af kørslen kan foregå på ren el. Det er med til at sikre en brændstoføkonomi på 23,8 km/l efter den nye WLTP-målemetode omregnet til NEDC2-tal.

Inde i kabinen bliver instrumentbrættet kombineret med kvalitetsmaterialer i blødt læder, træ med satinkrom detaljer med en rummelig kabine både for og bag. Den nye Camry byder desuden på hele tre skærme i farver – et 10” head up display i forruden til visning af både hastighed, rutevejledning fra navigationen og andre relevante køreinformationer, en 7” multiinformationsskærm i instrumentbrættet med køreinformationer samt en 8” touchskærm i centerkonsollen med den seneste udgave af Toyotas multimediesystem Touch 2.

Luksuriøse detaljer

Men også på bagsædet kan man lægge det læderbetrukne midterarmlæn ned og her få mulighed for via en kapacitiv betjeningspanelskærm, som man bl.a. kender fra smartphones, at indstille klimaanlægget, multimediesystemet og at regulere sæderne, helt som man ønsker det.

Sikkerheden er også i top i den nye Camry. Som standard har bilen automatisk nødbremse for både biler og fodgængere, adaptiv fartpilot, vejbaneassistent med aktiv styring, automatisk op- og nedblænding af fjernlys samt vejskilteassistent. I de højere udstyrsvarianter bliver overvågning af de blinde vinkler og alarm for bagved krydsende trafik tillige standard.

Den nye Toyota Camry introduceres i Danmark til sommer, hvor priser til privatkunder og beskatningsgrundlag for firmabilskunder vil være klar.