Er dette James Bonds nye SUV?

Vi kender endnu ikke udseendet på Astons Martins kommende SUV til fulde, men mon ikke det bliver en både smuk, hurtig og hundedyr bil – lige efter James Bonds hjerte

SUV er egentligt en forkortelse for Sports Utility Vehicle. Altså en praktisk bil, som også kan køre stærkt. Dog er betegnelsen blevet symbol for et helt segment af biler, der hverken er specielt hurtige eller terrængående, som det ellers reelt burde være kendetegnet for en ægte SUV. Men mon ikke at den kommende Aston Martin med modelbetegnelsen DBX kommer til at fortjene SUV-betegnelsen? Det er ganske sandsynligt, for med det som briterne fortæller om bilen allerede nu – et år før lancering – ser det ud som om, der er noget at glæde sig til.

Det er nemlig blevet moderne at lave SUVer til de rigeste i verden – og måske er det derfor Aston Martin følger efter de øvrige luksusmærker, som ikke kun vil nøjes med at lave limousiner og supersportsvogne. Dermed følger de i kølvandet på bl.a. Bentley, Lamborghini og Rolls Royce, som alle har udvidet modelparken med det, som nok i virkeligheden er James Bonds drømmebiler: De kan køre stærkt, de kan forcere uvejsomt terræn, og der er plads til løjer på bagsædet.

Testes i ørken og arktiske egne

Traditionelt forbinder vi nemlig Aston Martin med James Bond, den hemmelige agent over dem alle. I film efter film har vi set ham lave ting i Aston Martin-biler, som næppe kan lade sig gøre i virkeligheden (og det er derfor vi elsker filmene). Men med den kommende DBX kan det rent faktisk være, at han ikke behøver at køre i en Range Rover, når han skal ud til forældrenes gård, Skyfall, i en kommende Bond-film.

For Astons Martins udviklere er nemlig begyndt at teste DBX grundigt i Wales, som også ligger grund til Aston Martins nye produktionsanlæg i Vale of Glamorgan. Her bliver prototyper af bilen udsat for masser af pinsler, som i sidste ende skal sikre, at bilen kan tackle nogle af verdens hårdeste miljøer. Af samme grund testes bilen også i alt fra frosne arktiske miljøer og de hede ørkener i Mellemøsten til kurvede Alpin-passager, ligesom det er helt naturligt, at bilen kommer en tur forbi autobahn og Nürburgring.

Helt ny type bil

Aston Martins chefingeniør Matt Becker har haft det sjovt med de simulationer, der skulle gøre prototypen klar til virkelighedens verden:

»Som ingeniør er det virkelig spændende at få en fornemmelse af den bil, du arbejder på at skabe. DBX er en helt anden slags Aston Martin, men vi vil teste den under alle forhold og på tværs af alle terræner for at sikre, at den leverer en køreoplevelse, der er værdig til vingerne på emblemet, fastslår han.

DBX er planlagt til at blive afsløret i sidste kvartal af 2019. Bilen skal bygges på Aston Martins helt nye og topmoderne St. Athan-anlæg, som med tiden også skal være ‘Home of Electrification’, for Aston Martin har også annonceret, at der er elbiler på vej.

Der er endnu hverken kommet priser eller fakta om præstationer på den kommende DBX.