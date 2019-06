Dom: Ferrari larmede for meget ved 38 km/t

Skal de danske superbiler nærmest til at fjerne motorlyden? – en almindelig acceleration i en Ferrari California ud af et vejkryds gav nemlig en bøde for unødig støj, selv om betjenten ikke havde set bilen accelerere

Mere end én Ferrari-ejer må være lettere nervøs over, om han eller hun larmer for meget i deres biler. Det må være facit, efter en færdselsbetjent gav en bøde til en Ferrari-chauffør for at accelerere for stærkt, selv om han ikke havde set det ske. Chaufføren selv fastholder, at han ikke havde accelereret hurtigt, og bilen var nysynet og dermed typegodkendt. Alligevel vurderede betjenten accelerationen ud fra lyden, og det var for betjenten nok til at konkludere, at loven var blevet brudt. Det gælder også selv om chaufføren kunne påvise, at bilen ikke havde kørt mere end 38 km/t, hvor den måtte køre 40 km/t.

LÆS DEN MERE DETALJEREDE FORTÆLLING OM SAGEN LIGE HER

Episoden fandt sted den 21. september 2017, hvor GA, som er direktør og bor i Københavns vestegn, var på tur i sin Ferrari California med sine børn.

Ude i Brønshøj blev Ferrarien så standset af en motorcykelbetjenten fra færdselspolitiet på Frederiksborgvej.

Betjenten har forinden hørt bilen accelerere og kan se, at hastighedsbegrænsningen er 40 km/t, og selv om han ingen måling har på det, men beslutter han standse Ferrarien og give en bøde på 1000 kr. for færdselslovens §38 stk 1 om “røg og støj” – unødvendig larm med bilen.

Ren chikane?

Chaufføren er allerede på stedet ikke enig og siger, at det altså ikke kan passe, for han har højst kørt 37,5 km/t, men betjenten står fast, og det ender med, at de mødes i retten over sagen, der for GA er ganske principiel:

»Jeg forstår det virkelig ikke. Det er sådan set ikke pengene men princippet i det. Havde jeg kørt for stærkt, talt i mobil eller kørt uden sele, havde jeg da bare betalt. Men når jeg ikke har gjort noget, vil jeg ikke betale,« fastslår GA, som sad bag rattet i bilen.

29. maj blev sagen så vurderet i retten, som gav betjenten ret i hans påstand om, at:

»Man skal altså håndtere køretøjet, så der vises hensyn til øvrige trafikanter.«

GA fastslår, at han ikke har gasset unødigt op, for han havde sin børnene med i bilen.

»Jeg kan ikke andet end at se det som en chikanebøde, for han så det ikke selv, og han har ingen måling på mig. At han kan høre mig accelerere er åbenbart nok,« siger GA.

Bøde eller fængsel

Anklagemyndigheden på Frederiksberg endte med at fastholde bøden. Fordi betjenten ikke var i tvivl om, at den tiltalte gennem hård acceleration fra lyssignalet lavede støj, vurderede retten, at GA havde betjent bilen, så den lavede unødig støj. Retten fastholdt derfor bøden på de 1000 kr. Det kunne alternativt konverteres til en fængselsdom på seks dage.

»Dommeren har vurderet, om der var belæg for bøden og har tilsidesat bilistens forklaring af en eller anden årsag. Når betjenten har givet bøden, er det fordi der er en grund. Betjenten har fremført sin forklaring i retten, og hverken han eller vi har flere kommentarer end dem, der har været i retten,« fastslår kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

GA overvejer stadig, om han skal anke dommen. Han optræder anonymt, men hans og betjentens identitet er kendt af redaktionen.

I øjeblikket er der indregistreret 59 Ferrari California i Danmark. Spørgsmålet er så, om de alle sammen med alle andre superbils-ejere er i farezonen, nu hvor det blot kræver en hurtig lydvurdering at give en bøde.

Den omtalte Ferrari California er nu solgt videre til anden side. GA kører dog stadigvæk Ferrari.

