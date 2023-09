Audi Q8: Ny opdatering til flagskibet i Q-familien

Audi har netop løftet sløret for en imponerende opdatering af deres flagskib i Q-familien, Audi Q8. Den nye Audi Q8 skiller sig ud med et stærkt design og imponerende teknologiske opgraderinger. Denne imponerende SUV-coupé har gennemgået ændringer både indvendigt og udvendigt for at forstærke dens karakter og appellere til de kræsne bilentusiaster.

Et markant og karakteristisk design

Det ydre design af den opdaterede Audi Q8 er et mesterværk i sig selv. SUV-coupéen kombinerer sporty og elegante træk med moderne designsprog. De store flader, korte overhæng og lange akselafstand skaber proportioner, der udstråler både sportslighed og elegance. De udvendige farver og fælge giver dig mulighed for at tilpasse bilen efter din smag.

Den ikoniske ottekantede Audi singleframe-grill har fået en modernisering med lodrette eller L-formede indlæg, afhængigt af model og udstyr. Fronten er blevet yderligere forstærket med nye markante luftindtag, der er smukt integreret i designet.

For at gøre det nemmere at skelne mellem forskellige udstyrsniveauer, såsom basismodellen og S line-eksteriørpakken, er visse elementer udført i kontrastfarver. Dette tilføjer et strejf af robusthed og offroad-charme til Q8’s udseende.

Innovativ lysteknologi

Den opdaterede Audi Q8 byder også på nyskabende lygteknologi. Valgfrit kan du nu vælge HD-Matrix-LED-forlygter med Audi laserlys, der giver ekstraordinært kraftigt fjernlys. Laserlyset aktiveres ved hastigheder over 70 km/t og øger betydeligt fjernlysets rækkevidde. De digitale OLED-baglygter med fire forskellige baglygtesignaturer giver Q8 en ekstra visuel dimension.

Avancerede teknologiske funktioner

Den indvendige opgradering er lige så imponerende som det udvendige design. Audi Q8 er udstyret med en række avancerede teknologiske funktioner, herunder Audi’s velkendte virtuelle cockpit og en bred vifte af førerassistentsystemer.

Med hensyn til førerassistance kan du forvente en opgraderet områdevisning. Audi virtual cockpit viser detaljer som vognbaneskiftadvarsler og andre trafikanter i HD-kvalitet. Derudover får du adgang til en række apps fra tredjepartsudbydere, såsom Spotify og Amazon Music, hvilket giver en mere skræddersyet infotainmentoplevelse.

Motorkraft og drivlinjer

Audi Q8 præsenteres med en række forskellige motorer, herunder benzin- og dieselmotorer. Der vil også være en sporty SQ8-variant. Senere introduceres en plug-in-hybridversion. Bemærk, at i Danmark vil kun SQ8 og plug-in-hybridversionen være tilgængelige.

Den Opdaterede Audi Q8 i Danmark

Den opdaterede Audi SQ8 forventes at kunne bestilles i Danmark i slutningen af 2023, med yderligere information om priser og udstyr tilgængelige på det tidspunkt. Plug-in-hybridversionen vil også blive lanceret senere. Desværre vil de rene benzin- og dieselversioner ikke blive udbudt på det danske marked.

Den opdaterede Audi Q8 sætter nye standarder for luksus-SUV’er med sit skarpe design, avancerede teknologi og kraftfulde ydeevne. Hold øje med denne imponerende bil, der snart vil blive tilgængelig i Danmark.