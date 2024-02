Audi SQ7 opgraderes på design og teknologi

now playing

Audi løfter sløret for en omfattende opgradering af deres populære familie-SUV, Audi SQ7, med vægt på forbedret design og avanceret teknologi. Denne opgradering markerer en ny æra for SQ7, som nu byder på et mere markant udvendigt design og banebrydende lysteknologi, der sammen understreger bilens kraftfulde karakter.

Introduktion til Opgraderingen

Audi SQ7, den store og dynamiske SUV, har altid været synonym med kraft og elegance. Med den seneste opgradering tager Audi disse kvaliteter til nye højder. Den nye SQ7 kommer med et opdateret udvendigt design og innovative lysteknologier, som ikke tidligere er set på SQ7-modellen.

Udvendigt Design

Audi har skåret ned på de dekorative elementer for at give SQ7 en mere ren og puristisk fremtoning. Den nye model præsenterer sig nu med en nydesignet spoiler på frontskørtet og en markant diffusor samt de karakteristiske ovale dobbelte afgangsrør på bagenden, som er kendetegnende for Audis S-modeller.

Nye Farvemuligheder

SQ7 introducerer tre nye metallakfarver: Sakhirguld, Ascariblå og Chilirød, som tilføjer en ekstra dimension af stil og individualitet til bilens udseende.

Opgraderet Lysteknologi

Forlygterne på den nye SQ7 kan nu vælges med HD-Matrix-LED-teknologi og laser som ekstra fjernlys, hvilket inkluderer digitalt dagskørelys med mulighed for at vælge mellem forskellige lyssignaturer. Dette er suppleret af digitale OLED-baglygter, der også tilbyder flere lyssignaturer, hvilket styrker bilens visuelle identitet.

V8-TFSI-Motor

Hjertet i Audi SQ7 er den kraftfulde 4,0-liters TFSI-benzinmotor, der yder 507 hk og har et drejningsmoment på 770 Nm. Denne motor sikrer en acceleration fra 0-100 km/t på blot 4,1 sekunder.

Udstyr og Apps

Audi udvider med denne opgradering også udvalget af apps tilgængelige i bilen, hvilket inkluderer direkte adgang til populære tredjepartsapps som Spotify. Dette er en del af den tredje generation af Audis modulopbyggede infotainmentplatform, MIB 3.

Førerassistentsystemer

SQ7 byder på opgraderede førerassistentsystemer, herunder en forbedret områdevisning og Audi virtual cockpit, der viser advarsler og assistentsystemer i fuld-HD-kvalitet.

Undervogn med Audi DNA

Undervognen på SQ7 er designet til at levere en suveræn køreoplevelse, der er tro mod Audis DNA. Den adaptive air suspension sport justerer bilens højde afhængigt af køreforholdene og sikrer en optimal balance mellem komfort og præstation.

SQ7 i Danmark

Audi SQ7’s markedsintroduktion i Danmark er planlagt til første kvartal 2024. Priser og specifikationer for det danske marked er endnu ikke offentliggjort.

Den opgraderede Audi SQ7 sætter nye standarder for design og teknologi i SUV-segmentet. Med sin imponerende kombination af ydeevne, innovation og stil er den nye SQ7 en kraftfuld tilføjelse til Audi-familien, der vil tiltale både nuværende og nye Audi-entusiaster.