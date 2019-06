Kommende Ford Puma viser tænder

Puma har ikke meget at gøre med den lille coupé, vi kendte omkring årtusindskiftet. I stedet for får vi en SUV, som er rigt udstyret og viser nye sider af Ford

Da Ford Puma i 1997 kom som en lille sportslig coupé med op til 155 hk, var den baseret på Fiesta. Nu kommer der en helt ny generation af Ford Puma med helt op til 155 hk., og den er baseret på Fiesta.

Så hører lighederne ellers også op, for i denne omgang er der ikke tale om en spændstig coupé, men en kompakt suv, som ser ganske interessant ud.

En af grundene til at den bliver ekstra interessant i Ford-øjemed er, at den kommer med en ny stærk 1-liters EcoBoost-benzinmotor med op enten 125 eller 155 hk og brændstofbesparende 48-volts hybridteknologi. Motoren er desuden den første trecylindrede motor, vi har set med cylinderfrakobling.

Desuden har Ford lavet en interessant løsning med et ganske alsidigt bagagerumsarrangement, som kommer til at give Puma klassens bedste pladsforhold med et meget dybt bagagerum på 456 liter. Ford kalder det for MegaBox, og det er så snedigt udført, at der faktisk er plads til to golftasker i opretstående position.

Naturligvis fås Puma også med fx med adaptiv fartpilot med Stop & Go-funktion, Lane Centering og skiltegenkendelse, som efterhånden bør være standard i alle biler, men som desværre langtfra er det.

Sæder at glæde sig over

Puma bliver den første i klassen, som tilbyder lændemassage i forsæderne i tre intensiteter og har justerbare funktioner.

Det vil også være muligt at få Puma med for- og bagsæder, der har betræk, som kan tages af og vaskes, som gør det nemt at få interiøret til at virke friskt gennem bilens levetid, og mangen en familie med småbørn vil nikke anerkendende til den mulighed.

Derudover er der, lige som i en del af Fords andre biler, mulighed for at få et stort panoramasoltag i stort set hele tagets længde, som kan åbnes. Desuden følger Fords velkendte og funktionelle infotainmentanlæg SYNC 3 med med Apple CarPlay og Android Auto indbygget, uden at det koster ekstra på den højt monterede touchscreen på 8”.

Dansk lyd – igen

Går du op i lyd skal du tilvælge B&O-anlægget med 10 højttalere og en subwoofer, som ikke fylder i bagagerummet. Diskanthøjttalernes position er optimeret til at give passagererne en oplevelse af at være tæt på scenen; lydsystemet får sine kræfter fra en digital signalforstærker med en effekt på 575 watt.

Fuld digital instrumentering er ikke standard, men den store 12,3” skærm kan konfigureres på mange måder, så alle kan finde en favoritvisning.

Ellers er der alt hvad vi kan forvente af bakkamera med vidvinkel-objektion (180 grader), blind vinkel-system (BLIS) med advarsel for køretøjer, som kommer fra siden, når man bakker, automatisk nødbremsesystem med fodgængergenkendelse, og i forhold til de fleste konkurrenter hjælper den også, når uheldet er sket: Post-Collision Braking sørger for at bremse bilen ned efter et sammenstød, så bilen ikke ruller videre og påfører passagererne eller andre køretøjer unødig skade.

Puma forventes lanceret i Danmark i starten af 2020. Ford har endnu ikke priserne klar på bilen.