Mangler du underholdning til bilferien? Her er fem gode ideer

Når det kommer til bilferier, er der mange gode ideer til, hvordan du kan få tiden til at gå, når du ikke sidder i førersædet.

Vi har samlet en liste over fem gode ideer til tidsfordriv på passagersædet, når du er på bilferie med familie eller venner:

Spil bilspil

Du kan fordrive tiden med familien eller vennerne på en sjov måde ved at arrangere forskellige spil og quizzer:

1. Spil sjove bilspi: Lav sjove billege som “Bilbingo”, “20 spørgsmål” eller “Alfabetspillet”, hvor I skal finde ting langs vejen, der starter med hver bogstav i alfabetet. Det kan være en sjov måde at holde øje med omgivelserne og få tiden til at gå.

2. Spil online spil: Du kan også få lidt tid til at gå alene ved at spille online. Det kan være spil som roulette, blackjack, poker eller candy crush, hvor du enten sidder og hygger med det selv, eller måske opfordrer hele familien til at følge med og spille det sammen. Husk at spille ansvarligt, og kun for penge I har råd til at tabe. Desuden er det vigtigt, at du spiller hos en spiludbyder, som har klare retningslinjer for sikkerhed, databeskyttelse og ansvarligt spi.

3. Arrangér quizzer: Du kan også lave forskellige quizzer og googler tilfælige ting såsom hovedstader, årstal, fodboldspillere eller andet nørdet viden, som I quizzer hinanden i. Det er en god måde at teste hinandens paratviden og hurtighed, blive klogere på og hygge sig sammen imens.

Tag høretelefoner på, mens du nyder udsigten

Pak dine bedste høretelefoner og nyd udsigten fra passagervinduet, mens du bevæger dig ind i en anden verden:

1. Download podcasts: Hent interessante, lærerige eller sjove podcasts ned, som du kan lytte til undervejs. Det er en god måde at fordrive tiden på og samtidig blive underholdt eller lære noget nyt.

2. Lav en spilleliste: Lav en playliste med dine yndlingssange eller sange, der passer til stemningen på bilferien. Musik kan være med til at skabe en god stemning og gøre køreturen mere behagelig. Du kan også gøre det til en musikquiz, hvor du spiller over fællesanlægget i bilen.

3. Lyt til lydbøger: Download nogle spændende lydbøger, som du kan fordybe dig i undervejs. Du kan også give den ene høretelefon til din sidemakker og dele oplevelsen.

Lav stop undervejs

Det smukke ved bilferie er, at man ser rigtig mange flotte byer og naturlandskaber undervejs. Lav nogle stops og nyd turen allerede mens, I er på vej:

1. Snack og picnic: Pak nogle lækre snacks og picnic-mad, som I kan nyde undervejs. Find et hyggeligt sted at stoppe og nyd maden i naturen eller på en rasteplads. Det kan være en god måde at bryde køreturen op på og få lidt frisk luft.

2. Se byer: Hvis I har tid, kan I tage hele eller halve dage i byer, som I kommer forbi undervejs, mens I er på vej hen mod jeres endelige destination. Her kan I lade jer underholde af byens shoppe- og madmuligheder, eller andre aktiviteter såsom museer, biografer, naturparker, strande eller bare smukke gågader og pladser.

3. Planlæg sightseeing: Brug tiden i bilen til at planlægge hvilke seværdigheder eller aktiviteter I gerne vil opleve på destinationen. Lav en liste over ting I gerne vil se eller prøve, og få tiden til at gå med at diskutere og planlægge jeres kommende eventyr.

Sørg også for at din bil er i topstand, inden I tager af sted.

Ideer til destinationer

Når det kommer til bilferier, er der mange spændende muligheder at udforske:

1. Nationalparker i Sverige og Norge: Hvis du er vild med natur og vandreture, så er en bilferie til de skandinaviske lande et godt valg. Besøg nationalparker som Sarek i Sverige eller Jotunheimen i Norge og oplev den storslåede natur.

2. Vinruten i Tyskland: Tyskland er kendt for sine vine, og en bilferie langs vinruten er en fantastisk måde at opleve landets vinregioner på. Besøg vingårde, smag på lokale vine og nyd den smukke natur undervejs.

3. Kør langs Amalfikysten i Italien: Amalfikysten er kendt for sine maleriske landsbyer og betagende udsigter. Tag på en bilferie langs kysten og oplev steder som Positano, Amalfi og Ravello.