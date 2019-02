Nissan: Micra skal være sjovere

Micra får nye motorer i håbet om at tiltrække nye kunder til bilen, som ellers i forvejen er en af de mere velkørende biler i B-klassen

Det er egentligt ganske bizart. Da Nissan Micra kom i en helt ny udgave for to år siden, var der generel begejstring blandt de danske journalister. Der var ros til det flotte design og køreegenskaberne, som blev rost for at blandt de absolut bedste i miniklassen. Men salget fulgte ikke med de rosende ord. Sidste år blev der blot solgt 669 af bilen. I Europa var det samlede antal 70.000. Og det rakte ikke engang til en plads nær top-10 plads i B-segmentet. I Danmark rakte det kun til en 17.-plads i 2018.

Nu puster Nissan så nyt liv i modellen med to nye benzinmotorer, som har henholdsvis 100 og 117 hk. 100 hk-udgaven fås også med automatgear, og den er også en selvstændig variant. Nissan vil simpelthen gøre bilen sjovere og mere dynamisk – med stor fokus på forbrug og CO2-udledining.

Køreglad topmodel

Bilsektionen tog derfor med til Cascais lige uden for Lissabon, Portugal, hvor Nissan bød på en ”repremiere” i et område med masser af snørklede bjergveje. Det var der en god grund til. Den nye 117 hk-udgave er nemlig Nissans bud på en lidt ekstra dynamisk bil, som kan konkurrere med Ford Fiesta ST-Line (125 hk) og Seat Ibiza FR (147 hk). Modellen kalder de for N-Sport. Den er da også både sænket en smule i forhold til standardudgaven (1 cm), har fået et skarpere styretøj og en lidt anderledes affjedring og har 17 tommer alufælge som standard.

Vi lagde ud med en prøvetur i den, og vi mærkede hurtigt, hvor de ville hen med den mere sportslige udgave. Den inviterer til underholdende kørsel med sit direkte styretøj og en motor, som tager rigtig godt fat fra ca. 1750 o./min. Presser man den helt ud i gearene kommer momentet op på 180 Nm, og det føles tilstrækkeligt til bilen.

Det er klart en motor, som er lavet til de bilister, som ønsker en mere dynamisk kørsel.

Gode tal

Alternativet er den nye 100 hk-motor, som fås med eller uden automatgear. Nissan har brugt en del energi på at gøre den så effektiv og CO2-venlig, at den er blandt de klasseledende i B-segmentet. Den udleder 103 g/km og forbruget hedder anstændige 22,7 km/l. Det er så godt nok med den gamle måleværdi NEDC. Denne motor er mere egnet til hverdagskørsel med sine 160 Nm, og selv om den nye motor har 10 hk. flere udleder bilen mindre CO2 og har bedre brændstoføkonomi trods de flere kræfter.

Med den nye automatgearkasse følger Nissan kundernes efterspørgsel. Flere og flere vælger automatgear, og Nissan regner med, at over 30 pct. af deres biler vil blive solgt med automatgear i i 2022 mod ca. 17 pct. nu. Denne model er mere rettet mod byfolket, og den nyudviklede CVT-gearkasse (Xtronic) med kunstigt indlagte trin, gør da også i praksis motoren så langsom, at den formentlig vil være en pestilens at køre med på fx motorvejen, hvis man ellers har ambitioner om at overhale og gerne vil føre en samtale på samme tid, fordi motoren skal arbejde hårdt for at få noget ud af sine anstrengelser. 0 til 100 km/t tager 13 sek. (i infernalsk larm) med Xtronic mod normalt 10,9 sek. og 9,9 sek. i motoren med 117 hk.

Interessant valg

Nissan Micra er stadigvæk en bil, som kører godt. Det står klart efter vi har kørt i alle tre udgaver. Interiøret er også eksklusivt med muligheder for at beklæder instrumentpanelet med læder eller Alcantara. Det ser godt ud. Desuden er det et stort plus, at Nissan i sommer relancerede deres infotainmentsystem med en 7” skærm. Skærmen er nu skarpere, let at konfigurere efter egen smag og inkluderer det smarte NissanConnect, hvor man kan sende rutevejledning til bilen fra sin smartphone – også selvom bilen ikke er tændt.

Der er ingen tvivl om, at Nissan Micra bliver et mere interessant valg. Nu fås bilen med fem motorer. De tre nye benzinvarianter – to med 100 hk og en N-Sport med 117 hk – samt en diesel med 90 hk. Desuden fås en basismodel med 70 hk, som udgår af produktion i maj måned. Det samme gør diselvarianten med 90 hk, som også fås nu.

De nye motorer er faktisk allerede i Danmark. Lige nu fås de med fem forskellige udstyrsvarianter til priser fra 155.330 kr. for en IG-T med 100 hk. Skal den have hele pakken af udstyr i Tekna-varianten, som er ganske omfattende, skal man betale 187.500 kr. DIG-T 117, som det fulde navn er, kommer forventet til at koste 189.000 kr. og den ligner det bedste køb.

Om danskerne så er klar til at tage imod Micra for alvor i denne omgang, som de for eksempel gør med SUV’en Qashqai, der er Danmark næstmest solgte bil, må tiden vise.