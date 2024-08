Ny generation af Audi A5 med progressivt design og teknologi

Audi tager hul på næste kapitel af sin succesfulde historie i mellemklassesegmentet med den nye A5-familie, som markerer et skelsættende øjeblik med dens innovative design og avancerede teknologi.

Audi præsenterer ny A5-familie: Audi introducerer den næste generation af sin ikoniske model med en række imponerende nyheder inden for design, teknologi og miljøvenlighed.

Audi har lanceret den næste generation af A5-familien, som omfatter både Limousine og Avant varianter. Den nye A5 kommer med et sportsligt design, nyt interiør med panoramadisplay og banebrydende lysteknologi. Modellen tilbyder også delvist elektrificerede motorer, der kombinerer ydeevne med effektivitet.

CEO Gernot Döllner udtaler: “I takt med udvidelsen af vores fuldt elektriske portefølje lancerer vi en ny generation af modeller med effektive forbrændingsmotorer. Audi A5-familien bliver med sit atletiske design, helt nye interiør og fremtidssikrede elektronikarkitektur de første. Den avancerede MHEV plus-teknologi muliggør delvist elektrisk kørsel og dermed endnu mere effektiv kørsel.”

Den nye A5-familie er designet med en lang akselafstand, store hjul og et lavt, sportsligt karrosseri, hvilket giver bilen et kraftfuldt og rent udtryk. Limousine-versionen kombinerer sedan-design med en stor bagklap, mens Avant-versionen har en dynamisk taglinje og integreret tagspoiler. Fronten er karakteriseret ved en bred og flad Singleframe-grill og smalle forlygter, der giver bilen et fokuseret udtryk.

Audi A5-familien er også udstyret med digitalt kørelys og anden generation af digitale OLED-baglygter. Dette muliggør car-to-x-kommunikation og øger sikkerheden på vejene. Interiøret i den nye A5 har Audi MMI panoramadisplay og head-up display, som tilbyder en avanceret digital oplevelse.

Motorudvalget omfatter en 2.0 liters TFSI-motor, en 2.0 liters TDI-motor og en 3.0 liters TFSI-motor i S5-varianten. Alle motorer er udstyret med MHEV plus-teknologi, som reducerer CO2-udledningen og øger ydeevnen.

Den nye A5-familie vil blive tilgængelig på det danske marked i november, og priserne vil blive offentliggjort senere. Modellen forventes at spille en vigtig rolle i det danske bilmarked ved at tilbyde en miljøvenlig løsning for de forbrugere, der endnu ikke er klar til at skifte til en fuldt elektrisk bil.