Stjerneparade i stor sikkerhedstest – Tesla gør det igen

Tesla imponerer endnu en gang med en yderst sikker bil i ny stor sikkerhedstest, hvor Euro NCAP-stjernerne regner ned over de testede biler. Det viser, at sikkerheden i nye biler aldrig har været bedre, mener FDM.

Juletrængslen har allerede meldt sig hos Euro NCAP, hvor bilerne holder i kø i årets største og næstsidste sikkerhedstest. Hele 14 nye biler har denne gang været til eksamen i sikkerhed, og resultatet er imponerende godt: 13 af dem får de maksimale fem stjerner, mens den sidste må ’nøjes’ med fire stjerner.

Årets travlhed skyldes også, at det er sidste udkald, hvis bilerne skal testes efter de nuværende krav. Fra årsskiftet hæver Euro NCAP nemlig igen barren. Det betyder blandt andet, at bilerne fremover skal være langt mindre aggressive over for bløde trafikanter, hvis de skal have topkarakter.

”Resultaterne viser, at de testede biler alle har en fodgængersikkerhed, der er tilstrækkelig god til, at det udløser fem stjerner. For Renault Austral, Hyundai Ioniq 6 og Range Rover Sport går det dog kun lige akkurat i år. Var de blevet testet på den anden side af nytår, måtte de samlet have nøjes med fire Euro NCAP-stjerner, hvilket havde været en alvorlig streg i regningen. Så mon ikke de tre bilproducenter er lettede over, at de nåede testen i år?” siger FDMs repræsentant i Euro NCAP, Søren W. Rasmussen.

Blandt testpuljens biler er der flere, der ligner ’danskerbiler’. Det gælder f.eks. elbilerne Nissan Ariya, Hyundai Ioniq 6, Toyota bZ4X og hybridbilen Toyota Corolla Cross. Alle fire opnår de eftertragtede fem stjerner.

Som det efterhånden er blevet kutyme, er det dog en bil fra Tesla, der skiller sig ud som testens samlet set sikreste bil. Denne gang er det den kraftigt opdaterede udgave af Model S, der brager gennem testmuren.

”Tesla synes at være i en liga for sig, når det kommer til sikkerhed. Denne gang er det den opdaterede udgave af Model S, der scorer tårnhøjt i alle testens fire kategorier. Kun to af testens andre biler har en marginalt bedre kollisionssikkerhed. Dermed overgår Tesla Model S lillebroren Model Y som den bil, der har scoret det hidtil højeste resultat i en Euro NCAP-test. Men faktisk imponerer alle 14 biler. Resultaterne viser, hvor seriøst bilproducenterne i dag tager sikkerheden. Alle bilerne har generelt en høj kollisionssikkerhed og meget velfungerende sikkerhedssystemer, og vi må bare konstatere, at sikkerheden i nye biler i dag er på et historisk højt niveau. Ikke bare for føreren og passagererne, men også for både bløde og hårde medtrafikanter,” siger Søren W. Rasmussen.

Eneste lille mislyd er testresultatet af den franske luksusbil DS 9, der som den eneste bil må nøjes med fire stjerner. Det er både selve kollisionstesten og bilens sikkerhedsudstyr, der trækker det samlede niveau ned.

”Fire Euro NCAP-stjerner anno 2022 er ikke noget dårligt resultat. Alligevel kan vi godt tillade os at være ærgerlige på forbrugernes vegne over resultatet for DS 9. Det samme gælder sikkerhedssystemerne, hvor nødbremsen er set bedre. Det kan undre, at et luksusmærke som DS ikke er i stand til at klare sig bedre,” siger Søren W. Rasmussen og tilføjer:

”Til sammenligning understreger testen af puljens tre kinesiske biler – Nio ET7, Smart #1 og WAY Coffee 02 – at høj sikkerhed er en selvfølge for de nye kinesiske bilmærker. Alle tre biler kører fem sikre stjerner i hus.”

Ud over de 14 nye biler er to biler blevet såkaldt genberegnet. Det drejer sig om Nissan X-Trail, der er beslægtet med Nissan Qashqai, der blev testet til fem stjerner sidste år, og Izusu D-Max, som med nogle opdateringer også beholder sine fem Euro NCAP-stjerner.

Testens biler