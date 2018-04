Gadget-test: ooono trafikalarm er din nye bedste ven

Din nye bedste ven i trafikken hedder ‘ooono trafikalarm’

Ooono trafikalarm er en smart lille enhed man forbinder til sin smartphone og sætter diskret i forruden (eller hvor man nu har lyst).

Man får herefter en advarsel med lys og lyd 30 sekunder inden en fartkontrol.

Kan man ikke bare overholde fartgrænserne?

Man skal altid overholde de gældende hastighedsgrænser.

Sandheden er blot, at man nu engang skal holde øje med vejen og ikke instrumentbrættet.

Det gør at man jævnligt (især i nyere biler) bliver overrasket over speedometeret viser en anelse mere end det tilladte, da man ikke mærker forskellen mellem 50 km/t og 55 km/t på vejen.

I situationer som denne, hvor en overskridelse med få procent giver et udslag på 1500 kroner eller mere, må det siges at ooono trafikalarm bestemt har sin eksistensberettigelse.

Der har alene de seneste 5 år været tæt på en fordobling i antallet af udstedte fartbøder.

Det er et resultat af en øget indsats og afsatte ressourcer til formålet, og ikke nødvendigvis fordi vi som nation er blevet mere fartglade.

Det gør at du i situationer som ovenstående, nu er i langt højere risiko for at få lavet et ordentligt indhug i budgettet, hvis ikke du sidder konstant og holder øje med speedometeret.

Ooono trafikalarm giver den fornødne ro til at holde øje med vejen – hvilket i sidste ende er med til at øge trafiksikkerheden.

De officielle myndigheder hilser i øvrigt initiativet velkommen.

Hvordan fungerer ooono?

Ved hjælp af et community på mere end 100.000 brugere samles der hele tiden information om situationen på de danske veje.

Denne information bliver gennem app’en fra din smartphone sendt via bluetooth til ooono enheden, der holder sig opdateret i realtid og giver dig en advarsel når du nærmer dig en fartkontrol.

Når du kører forbi en fartkontrol, giver du blot enheden ét tryk på knappen, så har du hjulpet resten af fællesskabet med enten at indrapportere eller bekræfte en fartkontrol.

Let’s take it for a spin!

Ooono kommer i en fin indpakning, med tydelig information under produktet der er placeret i den synlige del af æsken.

I selve guiden fik jeg svar på det mest indlysende spørgsmål – “hvordan gør man?”

Et spørgsmål, der egentlig ikke var nødvendigt, for det var præcis som jeg havde forestillet mig.

Hent app’en “Ooono connect” (i dette tilfælde på Appstore, da jeg benytter en Iphone 8)

Tænd for bluetooth på telefonen

Hold (den flotte) knap nede på ooono enheden

Og så er den klaret!

Jeg tog mig selv i at tænke hvad jeg havde misset, men da jeg bevidst havde fundet en ATK-vogn jeg tænkte at holde et par hundrede meter bag, bippede alarmen med det samme den var forbundet.

Så jeg kunne i hvert fald med det samme konkludere at den virkede.

Jeg placerede den i venstre hjørne af forruden (se billede) og tænkte jeg ville prøve at genskabe en almindelig kørsels situation nu hvor den var installeret.

Efter tyve minutters tid hvor jeg havde sat kurs ind mod byen, begyndte alarmen at bippe.

Jeg er på vej ind i et kryds og tænker om enheden mon er synsk – ved den hvilken vej jeg skal?

Det var ikke tilfældet, da jeg i krydset fortsætter ligeud og ikke møder nogen fartkontrol; dog er jeg bevidst om at der på langebro holder en ATK-vogn halvdelen af ugen og jeg tænker det må være den, jeg har fået en advarsel om.

Jeg har fået følgende svar fra deres kundeservice:

“Du får en advarsel når du kører ind i en zone hvor der er placeret en fartkontrol.”

Hvilket egentlig giver god mening nu hvor man tænker over det.

Jeg vil i hvert fald hellere have én advarsel for meget end en for lidt.

På resten af turen hørte jeg ikke mere til min ooono, og jeg mødte ikke flere fartkontroller.

Først morgenen efter, da jeg sætter mig ind i bilen igen, giver min ooono (som jeg faktisk havde glemt alt om) et lille “bipbip” da den koblede sig til min telefon, kort tid efter jeg havde tændt bilen.

Resten af testugen forløb uden problemer.

I går var jeg dog ved at gå ud af mit gode skind, da enheden bippede flere gange med et par kilometers mellemrum.

Jeg mødte ingen fartkontroller og mit helhedsindtryk var da drastisk på vej i den modsatte retning, indtil det gik op for mig jeg havde glemt at slå bluetooth til.

Typisk fejl 40.

Alt i alt en god oplevelse som indfrier alle mine forventninger.

Ooono trafikalarm har en vejl. udsalgspris á 449,- og den vakse læser vil hurtigt komme frem til samme konklusion som jeg selv – det kan ikke betale sig at lade være.