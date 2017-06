Test: Audi Sport 2.0 Tdi Quattro – Sikkert SUV-valg

Audi forynger modelrækken i disse år. A4 og A5 er allerede kommet igennem foryngelseskuren og senest er det Q5, der har fået en tur. Q5 er Audis bedst sælgende SUV. Med mere end 1,6 millioner solgte på verdensplan og mere cirka 2.000 solgte i Danmark indtil nu. Vi har testet en 2-liters TDI med 190 hestekræfter.

Den nye Q5 er ny. Helt ny. Bilen blev præsenteret i foråret og er lavet på en fleksible platform, der også bruges på blandt andet Q7. Den har langsliggende motor foran og et det kendte firehjulstræksystem, Quattro, der tager fat, hvis sand og mudder og sne volder problemer. I dagligdagen er 4-hjulstrækket forhjulstræk, for Audi’s inginiører har udviklet et system, der kobler baghjulene til på 15 milisekunder, hvis der er brug for det. Det er der sjældent, men det er rart at vide, hvis sneen falder eller bagenden skrider.

Lidt mange knapper

Bag rattet er der en god følelse af kvalitet og man sidder godt i sæderne, der er komfortable. Rattet kan justeres og det er let at finde sig til rette.

Instrumenterne er placeret som de skal og med et hav af muligheder for at vælge, hvad man vil følge med i under kørslen. De traditionelle ure er skiftet ud med en skærm, der viser brændstofforbrug, navigation, radiokanal eller lige hvad du vil på det som Audi kalder ’virtuelt cockpit’.

Audi har også en touch pad, hvor man kan skrive med fingeren. Det virker rigtig godt, når man skal finde en destination i navigationsanlægget, men ikke kan flytte øjnene fra trafikken. Man skriver med fingeren og ’stemmen’ gentager, så man ved man får stavet rigtigt. Smart.

Der er lige vel mange knapper i Audi’s instrumentering. Der går lidt inden man lærer dem at kende., men når man får vænnet sig til dem, er det helt fint og nemmere at finde rundt i end en stor touch skærm, der ellers er trenden i øjeblikket.

Komfort i top

Affjedringen er som standard stålfjedre, men man kan smide penge på disken og opgradere til luftaffjedring. Den testede Q5 havde stålfjedre og selv om det er fedt at kunne justere undervognen i hårdhed og højde, så er det ikke nødvendigt. Stålfjedrene klarer opgaven rigtig flot og leverer god komfortabel kørsel, både når det går lige ud på lande- og motorvej og når den skal klare svingene på de små skovveje. Her klarer den store SUV sig faktisk overraskende godt.

Gearkassen er Audi’s dobbeltkoblingsautomatik. Der er skiftepaler bag rattet og de virker som de skal, om end det er sjældent man egentlig gider skifte selv. En ting er dog lidt irriterende. Ved igangsætning og accelerationer er skiftende altså lidt for langsomme, når man lader det være op til automatikken. Om det er fordi der efterhånden er så mange trin i gearkasserne, der er syv i testbilens gearkasse, at det kræver at bilen skal finde vej ned gennem to-tre gear, før den er klar til at skyde fart ved jeg ikke, men problemet er ikke kun Audi’s. Men alligevel ærgerligt i en stor lækker bil, at man efterlades med den fornemmelse.

Udstyrskrydserne koster

Den nye Q5 kan udstyres med alt hvad hjertet begærer. Nogle krydser skal sættes, mens andre bare giver luksus. Et af de fede (men dyre) krydser er den store MMI-navigationspakke til omtrent 60.000 kroner. Det er her man får den føromtalte touch pad, men også tre-eget multifunktionsrat, virtuel cockpit, der er skærm-instrumenteringen og en række andre funktioner.

Audi Q5 er et rigtig godt bud i SUV-klassen. Priserne starter ved 619.000 kr, den testede version koster 735.000 før udstyrskrydserne.

Audi Q5 Sport 2.0 Tdi