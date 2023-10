Mazda Ruller En Kompakt Sportsvognskoncept Ud i Tokyo

Mazda, mærket kendt for sin passion for køreglæde, er i gang med at præsentere noget spektakulært på årets Japan Mobility Show. De fejrer ikke kun en opdatering af den ikoniske Mazda MX-5 for 2024, men introducerer også en spændende konceptbil: MAZDA ICONIC SP. Denne kompakte sportsvogn bringer noget helt nyt til bordet og er fyldt med teknologisk innovation.

Kompakt og Kraftfuld:

MAZDA ICONIC SP er ikke bare en konventionel sportsvogn. Den er udstyret med en unik tokamret wankelmotor, som arbejder sammen med en elektrisk drivlinje. Dette er en teknologi, der ligner det, Mazda har introduceret med den elektriske MX-30 R-EV. Hvad gør det hele endnu mere spændende er, at denne konceptbil har en imponerende ydelse på 370 HK, alt sammen pakket ind i en bil med en egenvægt på kun 1.450 kg.

Lavt Tyngdepunkt og perfekte proportioner:

MAZDA ICONIC SP har en imponerende lav profil, hvilket forbedrer dens køreegenskaber. Dette skyldes blandt andet placeringen af wankelmotoren midt i bilen, hvilket gør det muligt at have en meget lav motorhjelm. Dette designvalg giver bilen unikke proportioner og et karakteristisk look. Den tokamrede wankelmotor er en unik Mazda-teknologi, der giver konceptbilen en kombination af kraft og effektivitet.

Mazda’s Løfte om køreglæde:

Masahiro Moro, præsident og CEO for Mazda, udtalte i forbindelse med afsløringen af MAZDA ICONIC SP: “Vi elsker MX-5, og verden elsker MX-5. Vi er fast besluttet på at holde glæden ved at køre bil i live i elektrificeringens tidsalder, og MAZDA ICONIC SP med sin tokamrede wankelgenerator monteret i en elektrisk drivlinje er vores drømmeløsning. Det er en drøm, vi vil arbejde hårdt på at gøre til virkelighed. Mazda vil altid stræbe efter at levere biler, der minder vores kunder om, at køreglæden er en uundværlig del af deres liv.”

Primære Specifikationer:

Her er en oversigt over nogle af de primære specifikationer for konceptbilen MAZDA ICONIC SP:

Mål (mm) 4.180 x 1.850 x 1.150 Akselafstand (mm) 2.590 Vægt (kg) 1,450 Maks. Ydelse (HK) 370 Vægt-/Effektforhold 3,9 (kg pr. HK)

Mazda har imponeret med deres passion for køreglæde i årtier, og med MAZDA ICONIC SP fortsætter de denne tradition og viser, at køreglæden er noget, de aldrig vil kompromittere. Mon Mazda ICONIC SP nogensinde bliver masseproduceret og på sigt kan afløse verdens mest solgte roadster Mazda MX-5?