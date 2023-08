Volkswagen Erhvervsbiler har længe været en prominent figur indenfor autocamper-verdenen, og med den kommende præsentation af California CONCEPT på årets Caravan Salon-messe i Düsseldorf (25. august – 3. september) markerer de 35 år med frihed på hjul. Denne nye generation af den ikoniske California-autocamper, baseret på Multivan-platformen og udstyret med plug-in-hybrid-drivlinjeteknologi, giver et spændende indblik i fremtidens rejseoplevelser.

California gennem tiden

Historisk set debuterede den første California-autocamper tilbage i 1988 på Caravan Salon-messen i Düsseldorf. Nu, 35 år senere, og med mere end 260.000 producerede enheder under bæltet, tager Volkswagen Erhvervsbiler et skridt ind i fremtiden med California CONCEPT. Denne bil, der også repræsenterer den første “made in Hannover” California, vil blive produceret på Volkswagen Erhvervsbilers fabrik fra 2024.

California CONCEPT er en spændende fusion af nyt og velkendt. Mange associerer allerede California Coast og Ocean-modellerne med frihed på hjul, og med denne nye udgave viser Volkswagen Erhvervsbiler vejen til autocampere i fremtiden. Bygget på den lange version af Multivan, vil den næste generation af California kombinere praktisk hverdagsbrug som en MPV med alle bekvemmelighederne af en autocamper, når rejselysten melder sig.

I tillæg til de velkendte køreegenskaber fra Multivan, som blev lanceret i 2021, integrerer California CONCEPT også plug-in-hybrid-teknologi for første gang. Dette åbner op for endnu større fleksibilitet og komfort på vejen. Denne hybrid-drivlinje er både kraftfuld og brændstoføkonomisk, og med muligheden for at køre på ren elektricitet, repræsenterer den en bæredygtig fremtid for mobilitet. Samtidig tilbyder den lang rækkevidde og mulighed for at udforske fjernere steder langt fra de velbefærdede veje. Den stilfulde og næsten lydløse kørsel er en fornøjelse både for føreren og omgivelserne.

Et symbol på frihed og uafhængighed

Men California er mere end bare en autocamper – det er en livsstil på fire hjul, en symbol på frihed og uafhængighed. Gennem fire generationer og over 260.000 solgte enheder har California formået at bevare sin essens med det karakteristiske pop-up-tag, der giver ekstra ståhøjde og et næsten to meter højt telt. Dette ikoniske designelement vil naturligvis også være en del af California CONCEPT’s udseende.

Historien om California strækker sig tilbage til 1988, hvor den første model blev introduceret baseret på Transporter-generationen T3. Gennem årene er California vokset i popularitet og har gennemgået teknologiske ændringer, herunder skiftet til den forreste motorplacering og introduktionen af avancerede assistancesystemer. Med mere end 175.000 enheder af den seneste 6.1-version i omløb, er det klart, at California fortsat er en favorit blandt autocamperfans.

California CONCEPT’s kommende præsentation på Caravan Salon-messen vil afsløre det næste kapitel i denne ikoniske autocampers historie. Med spændende teknologi og innovative funktioner, er fremtiden for frihed på hjul lysende for Volkswagen Erhvervsbilers California.