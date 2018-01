TEST: BMW M240i – Rendyrket og røvsjov

Der er næsten kun godt at sige om livet som motorjournalist. Hvis man altså er bidt af biler. Men der er dage, som er lidt sjovere end andre. Dem var der 7 af, da BMW lånte Bilsektionen (mig!) en M240i i en uge.

I sommer havde jeg svært ved at få armene ned efter at have kørt Mazda MX-5 i en uge. En let bil med baghjulstræk og direkte styring. Jeg havde ikke de samme forventninger, da jeg troppede op hos BMW for at hente denne tester. Jeg havde travlt og havde ikke fået tjekket i kalenderen præcis, hvad det var jeg skulle hente. men det gjorde bare smilet bredere, da blinklysene på den lille blå M240 lyste op på p-padsen, efter et tryk på nøglen.

M240i. Lillebror til M2. Med seks cylindre på række, 340 hk med turbolader og baghjulstræk. Og så på en fredag. Den testede version er et facelift. Alderen trykker lidt hist og pist, især indvendigt, hvor infortaintmentsystemet ikke helt er på højde med de nyeste på markedet, men det virker og det er ikke infotainment, der er det vigtigste, men om højrefoden kan komme i bund.

Bag rattet er det bare at indstille sædet og rattet, trykke på knappen og sætte i gang. Sæderne støtter godt og fast og sidestøtten er god. Det er der brug for i en bil, der i den grad lægger op til ballade med baghjulene, som M240i gør.

Min rute går direkte ned på Helsingørmotorvejen og det er en nydelse at træde speederen ned og høre de seks cylindre synge tysk skønsang ned af tilkørslen. Ud i 3. spor og teste mellemaccelerationer. Det gør den lille coupé overbevisende og passer du ikke på, så gør den det lige til klip i kortet. Den er nemlig rigtig hurtig. 0-100 km/t tager kun 4,6 sekunder. så du skal nok ikke sætte meget mere end 8 sekunder af til at miste kørekortet. Jeg letter foden, for jeg er glad for mit.

Røg og støj

Ved motor- og landevejskørsel er den klejne coupé et behageligt bekendtskab. Tyst, hurtig og komfortabel. Kabinen er velindrettet, heniomd det kedelige, men alting virker gedigent og foran sidder man godt. Adgangen til bagsædet er ikke fantastisk, men vis mig en coupé, hvor det er tilfældet og pladsen bagi rækker heller ikke til langbenede passagerer på bileferie, men der er pæn plads – også til at voksne kan holde ud at være der, bare turene ikke er alt for lange. To børn kan man sagtens klemme ind, hvia man har sådan nogle.

Røg og støj kommer der kun fra M240i når børn og koner ikke er med. Den potente rækkesekser inviterer ganske enkelt til, at blie trukket sidelæns. Bare lidt. En gang i mellem. Og bagenden er let at få ud til siden og de mange kræfter gør det nemt at styre bilen med speederen. Har jeg hørt …

Det er mange gode ting at sige om forhjulstræk og firehjulstræk, men der er ikke noget der er så sjovt som hestekræfter og baghjulstræk. Og den kombination pakket ind i solidt BMW-byggeri gør smilet bred. Du sparer godt 250.000 kr i forhold til en M2. Og med lidt udstyr og 8-trins automatgear står testbilen i 822.000 kr. Det er immervæk en sjat, men skraber du det hele væk starter prisen ved 693.000. Og så får du også en af de sjoveste biler på de danske veje.

BMW M240i

Pris : Testbil inkl. udstyr: 822.000 kr.

BMW M240i fås fra 693.000 kr. EU-miks: 14,1 km/ltr. Motor : 3,0 l. Twinpower turbo, R6, Ydelse: 340 hk ved 5.500 omdr./min.

Moment: 500 nm/1.520-4500 omdrejninger. Topfart: 250 km/t

0-100 km/t: 4,6 sek.