TEST: Ny Land Rover Discovery – Size matters

Land Rover er et ikon inden for 4×4. Og selv om den engang mildest talt ruskikke arbejdshest forlængst er rykket ud af den kategori og op i luksusklassen, så hænger arven ved og den nye Land Rover Discovery har de klassiske dyder i orden. Og meget mere end det.

Den første Discovery rullede af samlebåndet og ud i mudret i 1989. Nu er den femte generation klar til at indtage vejene og det gør den med manér. Den store 4×4 er en sand SUV. testbilen er udstyret med en 3-liters turbodieselmotor, der med 258 hk og et moment på 600 nm klarer sig rigtig godt i trafikken. Ingen problemer. topfarten er 209 km/t og selv om Discovery er stor og høj og skal flytte meget luft for at komme frem er der stille i kabinen og vognen ligger klippefast selv ved (ret) høj fart på motorvej.

I kabinen er der kælet for interiøret ´Jaguar-style´. Flere knapper og kontakter mm. går igen fra andre biler i koncernen. Det er lidt kedeligt, hvis man er sådan en der tester biler og gerne vil se noget nyt hele tiden, men det hele virker og på softwarefronten har Land Rover oppet sig og gjort menuer og navigation i disse lettere. Men det har godt nok også været sløjt tidligere i andre af koncernens modeller. Den store 1o”-skærm fungerer rigtig godt.

Interiøret er lækkert og pladsen mere end rigelig på de to forreste sæderækker. Den tredje er ikke lige så rummelig, men selv store fodbolddrenge på 12 år undlod at brokke sig på vej til udekamp, så som familieflytter er Discovery godkendt. Selv om de bagerste sæder koster omtrent 30.000 med el-betjening. Det er da sandsynligvis også som familiebil og hestetrailer-trækker Discovery kommer til at slå sine folder. Selv om terrænegenskaberne er i absolut topklasse med assistentsystemer til op- og nedkørsel og alle salgs underlag. Det virker.

Der er en række fede detaljer, der viser, at Land Rover Discovery er lavet til at blive brugt. Der er et væld af aflæggeplads og -rum i kabinen. Den traditionelle to-delte bagklap er væk, og så kunne jægere og friluftstyper frygte at ‘bænken’ forsvandt, men Disco’en har i stedet en lille klap, der kan slås ned, så der stadig er et sted at sidde og drikke kaffen. Endda i tørvejr under den enorme bagklap.

Høj!

Frihøjden er på 283 mm og det sætter Discovery i en klasse for sig med uovertruffent overblik i trafikken og selvfølgelig – gode terræn egenskaber. Det giver dog en ulempe. Jeg er sølle 175 med lidt for korte ben og selv om jeg satte luftaffjedringen i ‘indstignings-mode’, kunne jeg ikke nå jorden og måtte glide ned af sædet, når jeg steg ud. Meget meget lidt yndigt.

Men størrelsen på Disco’en er også dens store styrke. Plads, plads og atter plads inde i bilen. Højt hævet i almindelig trafik med godt udsyn. Store motor med saft og kraft til at hive båden op af vandet eller pløje hen over marken og mudderet. Size matters.

Land Rover Discovery er ikke længere at betragte som en ekstra traktor på husmandsstedet. Den store britte er dyr og luksuriøs og uden for rækkevidde for de fleste bondekarle. Istedet er Discovery en SUV i topklassen og både Mercedes ML og BMW’s store X’er har grund til at bekymre sig over konkurrencen fra Discovery. Især fordi Den er stor og megapraktisk. Og stor.

Discovery HSE Luxury 3.0 TD6