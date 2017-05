TEST: Potent og fed Mercedes-coupé

Som den står der lav og (meget) bred er det ligesom den lover en masse. Den lover power og komfort og klassiske Mercedes-dyder som blærede køreegenskaber på langfart og masser af luksus i kabinen. Og en ting er sikker. Den holder, hvad den lover!

Mercedes-Benz er I gang med at sende nye modeller på gaden I højt tempo. Et af de senere skud på stammen er E-Klasse coupé. Coupé fås med tre dieselmotorer og fem benzinvarianter. Vi har testet E400 4Matic Coupé.

Fed tysker

Mercedes-Benz’ designere har lagt to lang ‘buler’ på motorhjelmen. De har historiske rødder på den klassiske Mercedes-Benz SL 300, den med ‘mågevingerne’ og det det signalerer sportvogn og fart og det leverer Merceren der med 333 hk under den lange kølerhjelm har der muskler nok til det, du skal. Lige meget hvad du skal.

Jeg tager den sædvanlige tur hjem. Ud af Lyngby og ned på Helsingørmotorvejen og mod nord og med køreindstillingen i ‘sport+’ og højrefoden strakt ud, når den store coupé 200 km/t inden jeg er nået ned til indfletningen. Så er det slået fast, at Merceren er hurtig. Resten af vejen hjem kører jeg anstændigt i den tætte eftermiddagstrafik.

Udover ‘Sport+’ er der en række forskellige køreprogrammer. Der er ’eco’, ’comfort’, ’sport’ og endelig et ’individual’, hvor du selv kan bestemme, hvad du vil have. Det er fristende at vælge sport+ i forventningen om, at det er her der sker. Det er det også, men opsætningen i sport+ er ikke særlig velegnet til by- og kø kørsel og jeg fandt mest tilfredsstillelse i at vælge ’comfort’. Tro mig – du kan stadig følge med på motorvejene.

Med 4Matic-systemet, der leverer træk på alle fire hjul, er der en anden bonus. Jeg finder en stor parkeringsplads, hvor der ikke holder mange biler og prøver at rive E400 coupé rundt. Men med ‘programmerne’ slået til er det ganske enkelt umuligt at flå den store bil af asfalten og få bagenden ud og svinge. De fire brede hjul bider fast i underlaget og de holder fast som en arrig rottweiler og giver ikke slip, før du slår sikkerhedssystemerne fra og lever livet farligt.

Mere kompakt – og tung

Selv om coupéen er kortere end sit ophav er den alligevel endt med at være tungere. Det skyldes mere udstyr, men også at Mercedes-Benz har brugt kræfter på at stive bilen bedre af for at give strammere og mere præcise køreegenskaber. Samme effekt giver den 15mm lavere undervogn og coupéen ser strammere, mere aggressive og mere sporty ud, end de mere ‘civiliserede’ modeller i modelrækken.

Og der er ikke en finger at sætte på køreegenskaberne. Der er gode. De er faktisk mere end gode. De er fremragende. Undervognen suger ujævnhederne op og kørslen er meget akomfortabel. Og når du skruer op for omdrejninger og hastighed og kører hurtigt gennem sving og bakker på bagvejene, så kan den også det.

Masser af teknologi til gadgetfreaks

For at køre godt skal man sidde godt. Og bag rattet i E400 coupé er det let at finde sig til rette. Det store fede læderrat er ikke ekstraudstyr og når du har indstillet sæderne, der i testbilen både kan massere varme og ventilere bagdelen og ryggen, så er det bare om at trykke på startknappen og komme afsted.

Når du så har justeret sæderne og alt er godt, så er udsigten heller ikke at kimse af. Mercedes lancerede sammen med E-klassen det nye imponerende og kæmpestore skærm-setup, der præger ikke bare instrumentbordet, men hele bilen. Der er to store skærme på hver 12,3 tommer, svarende til 31 cm diagonalt. Det er omtrent en halv meter skærm, der kan vise stort set alt du ønsker af informationer om kørslen.

Det ser blæret ud, men det koster. Skærmene er en del af ’Teknologi’-pakken, der står dig i 70.000 kroner. Så har du, udover widescreen i instrumentpanelet, også head-up display, navigation, fartpilot og en række andre funktioner.

Uden læder, store skærme og ekstraudstyr koster en Mercedes.Benz E 400 4Matic coupé lige over 1. mio. danske kroner. Med masser af udstyr, som i testbilen ender den på næsten 1,5 mio. kroner. mange penge. Men har du dem, så får du en sporty luksuscoupé med reel plads til familien. Og masser af potens.

Mercedes-Benz E400 coupé 4Matic