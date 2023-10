Mercedes-AMG GLC Coupé: En fusion af stil og kraft

now playing

Mercedes-AMG har forvandlet deres ikoniske GLC SUV til en ekstraordinær oplevelse med lanceringen af GLC Coupé, det seneste vidunder i deres imponerende line-up af performance-biler. Denne coupévariant af den hidtil mest magtfulde performance-SUV fra Mercedes-AMG, GLC 63 S E PERFORMANCE, er ikke bare et teknisk mesterværk, men også et kunstværk af uovertruffen kraft og stil.

Eksklusivt design, uovertruffen præstation

GLC Coupé er præsenteret som en elegant og sportslig version af sin SUV-søster, og selvom den deler platform og teknologi, er den udstyret med et design, der skiller sig ud. Den hældende taglinje og den sportslige afrundede hæk giver GLC Coupé sin unikke karakter og livsstilsbetonede udseende. Denne model kompletterer den populære GLC-modellinje fra Mercedes-AMG og markerer et nyt kapitel med sin kombination af dynamisk elegance og med karakteristiske AMG-funktioner.

Michael Schiebe, CEO hos Mercedes-AMG, udtaler:

“Med den nye Mercedes-AMG GLC Coupé henvender vi os til dem, der lever en sporty livsstil og søger dynamisk design kombineret med imponerende kræfter og dynamik. Takket være innovativ teknologi og udsøgte materialer garanterer vi luksus og køreglæde på højeste niveau.”

Kraft der imponerer

GLC Coupé fås i to kraftfulde versioner. Topmodellen, GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé, er udstyret med en 2,0-liters benzinmotor, der leverer 476 hestekræfter, sammen med en 204-hestes elmotor og et effektivt 6,1 kWh batteri. Denne avancerede drivlinje producerer en samlet kraft på 680 hestekræfter og et drejningsmoment på imponerende 1.020 Newtonmeter. Accelerationen fra 0 til 100 km/t klares på blot 3,5 sekunder, og topfarten er elektronisk begrænset til 250 km/t.

Indgangsmodellen, GLC 43 4MATIC Coupé, er udstyret med en 2,0-liters firecylindret benzinmotor med elektrisk assisteret turbolader og leverer 421 hestekræfter plus et ekstra boost på 14 hestekræfter fra en bæltedrevet starter-generator. Denne variant accelererer fra 0 til 100 km/t på 4,8 sekunder, med en elektronisk begrænset topfart på 250 km/t.

Teknologi og komfort i perfekt harmoni

Udover den kraftige ydelse er GLC Coupé udstyret med avancerede funktioner som aktiv baghjulsstyring og AMG Performance 4MATIC firehjulstræk. Indvendigt skaber sportssæder og et AMG Performance sportsrat den perfekte balance mellem komfort og sportslighed. Derudover kan GLC 43 4MATIC Coupé og GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé tilpasses yderligere med skræddersyede udstyrspakker som AMG Carbon Exterior Package og AMG Night Exterior Package.

Forventet ankomst i Danmark i 2024

Den nye Mercedes-AMG GLC Coupé forventes at ankomme til Danmark i 2024 og vil være tilgængelig gennem Mercedes-AMG’s autoriserede forhandlernetværk. Med sin elegante stil og overlegne ydeevne er GLC Coupé ikke blot en bil; det er en oplevelse. Et fusioneret mesterværk af teknologi og design, der vil appellere til bilentusiaster over hele verden.