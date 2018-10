BMW er klar med 7. generation af 3-serien

Den kommende 3-serie holder naturligvis fast i de sportslige køreegenskaber. Den bliver letgenkendelig med helt nye baglygter og indvendigt får den mere plads og et helt nyt instrumentbord

‘Med sin forbilledlige instrumentering og betjeningskomfort er 3-serien en fin kombination af komfort og sport.’

Således beskrives BMW 323i i BilRevyen årgang 1980, hvor bilen dengang var et køredynamisk fyrtårn med baghjulstræk og en motorydelse, som var den helt nødvendige my bedre end konkurrenternes.

Siden dengang er der ikke meget, der har ændret sig. I mere end 40 år har 3-serien stået for sportslige køreegenskaber, dynamisk design, effektive motorer og innovative udstyrsmuligheder. Det bliver også tilfældet med syvende generation af 3-serien, der bliver introduceret i Danmark til marts. Nye detaljer

Her ses samtlige BMW 3-serier. Fra venstre er det den første version fra 1975. Yderst til højre ses den kommende 7. generation, der får premiere i Danmark i marts 2019. Læs også: Gadget-test: ooono trafikalarm er din nye bedste ven

Blandt de største ændringer er et helt nyt interiørdesign og nye baglygter, som adskiller sig markant fra tidligere modeller.

Bag rattet vil man kunne opleve en skarpere køredynamik takket være en opgraderet undervogn, ny affjedringsteknologi, stivere chassis og ophæng samt bredere sporvidde, reduceret vægt (den nye generation er 55 kg. lettere) og har et lavere tyngdepunkt.

Der kommer fem motorer at vælge imellem fra lanceringsstart. To firecylindrede benzinmotorer i hhv. BMW 320i Sedan med 184 hk og BMW 330i Sedan med 258 hk samt to firecylindrede dieselmotorer i BMW 318d Sedan med 150 hk og BMW 320d Sedan med 190 hk. BMW 330d Sedan får en helt nyudviklet sekscylindret dieselmotor, som yder 265 hk, og motorudvalget vil i sommeren 2019 også blive udvidet med BMW 330e iPerformance med hybridteknologi, som dog hidtil ikke har været BMWs største styrke. Derfor hjælper det da også lidt, at den elektriske rækkevidde øges med ca. en tredjedel i forhold til den nuværende model. Naturligvis kommer vi også til at se en M-model.

Vokseværk

I forhold til forgængeren bliver bilen 8,5 cm. længere, akselafstanden er øget med godt fire cm. og adgangen til bagsæderne er optimeret med mere benplads. Bagagerummet er på 480 liter.

LED-lygter bliver standard, men vil du have det helt nye BMW Live Cockpit, som giver et fuldt digitalt 12,3 tommer instrumentbord og en 10,25 tommer touchskærm, skal du betale ekstra.

Ellers kan vi vente os alt det efterhånden gængse udstyr, når det gælder sikkerhed: Standardudstyret inkluderer (heldigvis) blandt andet kollisions- og fodgænger- og cyklistadvarsel med City Braking-funktion. Desuden findes der et væld af assistentmuligheder som aktiv fartpilot, vognbanekontrol samt advarsel for vognbaneskift, sidekollision, krydsende trafik og forkert kørselsretning.

Der er endnu ikke priser på 3-serie Sedan, som vi desværre først kan opleve hos de danske BMW forhandlere fra marts 2019.