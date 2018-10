Peugeot genintroducerer legendarisk coupé – næsten

Peugeot er klar med en elektrisk, selvkørende konceptbil, som har en kæmpeskærm – og (gisp) genintroducerer velour

Husker du Peugeot 504 Coupé? Måske husker du ikke lige navnet, men når du ser den, kan du muligvis genkende den, hvis du har din bilhistorie nogenlunde på plads. Det var en coupé med uafhængigt baghjulsophæng og og et højt komfortniveau. Og så var den smuk i en grad, at den nu er et samlerobjekt for entusiaster med en lille tegnebog – priserne ligger på omkring 150.000 kr. for bilen, som blev bygget fra 1969 til 1983.

Selvkørende, selvfølgelig

Nu kan de samme entusiaster så begynde at spare sammen til Peugeot e-Legend, som designmæssigt er baseret på sin elegante forgænger.

Peugeot e-Legend refererer med sine linjer klart til forgængeren, men i denne nye model er det selvkørende teknologi, der sammen med det iøjnefaldende design skal tilbyde en inciterende køreoplevelse.

Peugeot e-Legend vil nemlig kunne fås med hele fire forskellige køreindstillinger – to selvkørende og to manuelle. Når bilen er indstillet til selvkørende funktion trækkes rattet tilbage takket være ”by wire” teknologi, og så får bilen plads til en fuldstændig vanvittig 49” stor touch skærm(!), hvor passagererne kan få tiden til at gå med at spille videospil eller se en film under transporten.

Lydinnovation

Peugeot e-Legend er ikke kun automatiseret. Du kan også bruge stemmen, når du skal ændre køreindstilling, lytte til playliste eller åben/lukke de elektriske døre. Systemet kan endda svare tilbage med en digitaliseret stemme på 17 forskellige sprog – men næppe dansk. Det er i øvrigt et system, som vil blive lanceret i de normale serieproducerede biler i løbet af to år, siger Peugeot.

Fede detaljer

Det er blevet moderne med changerende farver, og det er da også tilfældet med e-Legend. Den er lakeret i gråmetal, og afhængigt af lyset udenfor kan den skifte nuancer fra krom til bronze. Og så er der også tænkt på bilens arv, så og det betyder et comeback til velour-indtræk som det også sås i 504 Coupé. Peugeot e-Legend er udstyret med sart lyseblå velour, mens dørene og instrumentpanelet er udsmykket med paldaotræ, som er en moderne fortolkning af 60ernes palisander- og ibenholtbeklædning.

Den selvkørende konceptbil er udstyret med en 100 pct. elektrisk drivlinje. Med 100 kWh batterier yder motoren hele 462 hk, og den når et drejningsmoment på 800 Nm, som fordeles på alle fire hjul. Det betyder, at Peugeot e-Legend accelererer 0-100 km på under fire sekunder og har en maksimal hastighed på 220 km/t. Rækkevidden er 600 km ifølge den nye WLTP-norm, og med hurtig genopladning er de 500 km allerede tilgængelige efter 25 min…

Men desværre

Og så er der den dårlige nyhed. Bilen er udelukkende en konceptbil, men mon ikke Peugeot kommer til at bruge teknologien snart i kommende modeller. Bilsektionen vil i hvert fald hellere end gerne byde en ny 50y Coupé velkommen.

Peugeot introducerer i øvrigt hybridmotorer i programmet i 2019. 508 og 508 SW vil kunne fås i en udgaven ‘Hybrid’, mens’Hybrid4′, som er med firehjulstræk, er tiltænkt 3008.

De nye Plug-in Hybrid motorer er baseret på 1.6 l PureTech benzinmotor, der yder 180 hk i’Hybrid’-versionen og 200 hk i’Hybrid4′-versionen.