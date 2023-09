Ny generation af Mercedes-AMG GT Coupé: kraft og elegance forenes

Den nye Mercedes-AMG GT Coupé imponerer med stærke kræfter, enestående design og nyskabende teknologi.

En Sand Sportsvogn

Anden generation af Mercedes-AMG GT Coupé er ankommet og byder på en fascinerende kombination af imponerende ydeevne og smukt design. Denne model, håndbygget med omhu, fortsætter AMG’s tradition for kraftfulde køretøjer og repræsenterer den femte AMG-udviklede model, som inkluderer ikoner som SLS og GT 4-dørs Coupé. Herfra er det tydeligt, at teknologisk ekspertise er en del af AMG’s DNA.

Avanceret teknologi

Den nye Mercedes-AMG GT Coupé er bygget på et spritnyt chassis, der bruger en blanding af aluminium, stål og kunststofmaterialer. Denne letvægtsstruktur, delt med SL, skaber større dimensioner og en længere akselafstand sammenlignet med sin forgænger. Dette giver os ikke kun en mere rummelig kabine, men bevarer også den sportslige og adrætte karakter. Det klassiske design med den lange motorhjelm og den trukne kabine fortsætter, men der er tilføjet nye designelementer som de integrerede dørhåndtag.

Aktiv aerodynamik

Den nye Mercedes-AMG GT Coupé er fyldt med teknologiske perler, inklusive aktiv aerodynamik ved navn AIRPANEL. Dette system bruger aktive spjæld skjult bag frontens luftindtag, som normalt er lukket for at reducere luftmodstand. Når temperaturen i drivlinjen stiger, åbner spjældene for at forbedre kølingen. En variabel bagspoiler, integreret i designet, kan automatisk justere sig i fem positioner for at øge kørestabiliteten. Endelig, en patenteret kulfiberspoiler foran motoren skifter position baseret på førerens valgte AMG-køreprogram for at øge stabilitet og styrefølelse ved høj hastighed.

Firehjulstræk som standard

Den nye Mercedes-AMG GT Coupé er udstyret med en aktiv sportsundervogn kaldet AMG ACTIVE RIDE CONTROL, som, sammen med aktiv krængningsstabilisering og baghjulsstyring, giver en blanding af dynamisk præstation og hverdagskomfort. Det aktive 4MATIC+ firehjulstræk med variabel kraftfordeling er nu standard, hvilket forbedrer vejgrebet og sikkerheden.

Luksuriøst interiør

Inde i bilen bliver du mødt af justerbare sportssæder, sportsrat og et førercentreret interiør med digitale instrumenter. Ambientebelysningen i 64 farver og den intuitive 11,9-tommers touchskærm er med til at skabe den rette atmosfære. To drejeknapper på rattet giver adgang til seks forskellige AMG-køreprogrammer, og MBUX-infotainmentsystemet giver mulighed for personlig tilpasning.

Kraft og praktik

Som noget nyt kan Mercedes-AMG GT Coupé nu bestilles med et bagsæde, hvilket øger bilens praktiske anvendelighed i hverdagen. Bagagerummet, som åbnes automatisk, kan udvides betydeligt ved at folde bagsædets ryglæn ned.

Kraftfuld motor

Under motorhjelmen finder du en 4,0-liters V8-motor med biturbo, bygget i hånden i Affalterbach. To versioner er tilgængelige: GT 55 4MATIC+ med 476 hk og GT 63 4MATIC+ topmodellen med 585 hk. Begge er udstyret med en 9-trins AMG SPEEDSHIFT MCT automatgearkasse.

Den nye Mercedes-AMG GT Coupé forventes at ankomme i Danmark i 2024.