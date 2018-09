BMWs nye X5-hybrid kører 80 km på ren el

Hvis den nye X5 med hybrid-motor holder, hvad BMW lover, bliver den en ganske interessant indslag i luksus-SUV-klassen

Det er omkring 20 år siden, at BMW introducerede X5 som en “sport activity vehicle”. Den var samtidigt den første bil i X-serien, som BMW har haft stor succes med tidligere, og hvor familen fortsat udvides.

Nu, mere end 2,2 mio. X5’ere senere, så kommer X5 i fjerde generation. Bilen får i den anledning forlænget akselafstanden og bliver gjort bredere, så der bliver bedre plads til passagerer, og der bliver også mulighed for en tredje sæderække.

Under motorhjelmen bliver bilen lanceret med fire forskellige motorer: BMW X5 xDrive40i med 340 hk, BMW X5 xDrive30d med 265 hk samt BMW X5 M50d med 400 hk. Mest interessant bliver dog nok den kommende plug-in-hybrid BMW X5 xDrive45e.

Bilen kombinerer en sekscylindret benzinmotor med den nyeste BMW eDrive-teknologi, som giver en samlet ydelse på 394 hk og et drejningsmoment på 600 Nm.

Plug-in-hybriden kører fra 0-100 km/t på 5,6 sekunder. Den elektriske rækkevidde er cirka 80 kilometer (BMW oplyser ikke, om det er efter den gamle eller nye NEDC-standard ), hvilket er næsten tre gange længere end den nuværende model. Bilsektionens tidligere erfaringer med BMWs første udgaver af hybridbiler har været, at bilerne alt for hurtigt løb tør for strøm, og at det reelle brændstofforbrug skuffede. Derfor bliver et interessant at se, hvor langt BMW nu er kommet i forhold til konkurrenterne.

Bilen kan i hvert fald køres rent på el, hvis det ønskes, og i så fald er topfarten anstændige 140 km/t. Det gennemsnitlige brændstofforbrug er 47,6 km/l og CO2-udledningen er under 50 g/km.

Fordi placeringen af højspændingsbatteriet er under bilen, er tyngdepunktet lavere end konventionelle firehjulstrækkere. Det går dog også ud over bagagerummet, som bliver 150 liter mindre end en normal BMW X5 med benzin- eller dieselmotor.

Kompetente konkurrenter

Bilen har en ottetrins automatgearkasse og den seneste generation af firehjulstrækket BMW xDrive. Det sikrer, at kræfterne leveres til alle fire hjul, hvilket er optimalt på vejen samt på løst underlag. BMW X5 xDrive45e får desuden som standard luftaffjedring på begge aksler og integral aktiv styring.

Så er det spændende, om den får en fordel i forhold til sine naturlige konkurrenter, som er Konkurrenterne Volvo XC60 T8, Mercedes GLE 500 e og Audi Q7 e-tron.

Plug-in-hybriden bliver lanceret i løbet af 2019, mens det øvrige X5-program bliver lanceret i november.