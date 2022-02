Klar til sommer dæk? Sådan skifter du dem selv.

Reklame

Sådan skifter du selv til sommerdæk

Du kan også skifte til sommerdæk selv. For at gøre det nemt for dig, har vi lavet en video, der viser dig et dækskift fra start til slut. Se den, hvis det er længe siden du har skiftet dæk, eller hvis du aldrig har prøvet at skifte dæk før.

Sådan gør du:

Alt du behøver er en donkraft og en hjulnøgle, som allerede ligger i næsten alle biler. Sådan gør du:

Træk håndbremsen og sæt bilen i gear

Stil donkraften på bilens løftepunkter, som er ca. 20 cm. fra hjulet

Placér anlægsfladerne på donkraften, så de er lige overfor hinanden

Hæv bilen lidt ved hjælp af donkraften

Løsn hjulboltene på hjulet lidt

Hæv bilen op ved hjælp af donkraften, så hjulet er 2-3 cm. over jorden

Skru hjulboltene helt af og fjern hjulet

Sæt sommerhjulet på

Spænd hjulboltene hårdt – med op til 10-13 kilos kraft

Sænk bilen ved hjælp af donkraften

Når du skifter til sommerdæk, skal du gøre dine vinterdæk rene og lægge dem til siden. Husk at det hjulsæt du ikke skal bruge mere, skal ligge ned for at undgå at belaste et punkt på dækket.

Skift til sommerdæk

Skift til sommerdæk selv eller få hjulskift sommer og vinter inkluderet i dit Falck Vejhjælp abonnement. Se vores guide herunder.

Hvornår skifter man til sommerdæk?

Det er tid til at skifte til sommerdæk når temperaturen ligger stabilt over de 5-7 grader.

Få Falck til at skifte dine sommerhjul

Hvis du har Falck Vejhjælp Fri, Vejhjælp Fri+ eller Køreglad kan du få skiftet dine hjul på et Falck bonusværksted. Hjulskift sommer og vinter er nemlig inkluderet i de tre pakker. Hvis du har Vejhjælp Fri+ kan du også få opbevaret det hjulsæt du ikke skal bruge. Læs mere om Falck Vejhjælp hereller se vores pakker nederst på siden.

Sommerdæk, helårsdæk & vinterdæk

Sommerdæk

Forskellen på sommerdæk og vinterdæk er, at sommerdæk ikke har lige så groft et dækmønster som vinterdæk har. I Danmark er det faktisk lovligt at køre med sommerdæk hele året, hvis du har en dækdybde på minimum 1.6 millimeter. Vi anbefaler dog, at du skifter til vinterdæk når vinterhalvåret slår ind, da vinterdækkets grovere mønster, gør det mere sikkert at køre på is og sne.

Helårsdæk

Helårsdækkene er et allround dæk. Det har nogle af de egenskaber, som et sommerdæk har. Dækmønsteret er tæt, men i forhold til vinterdækket, har det ikke nær så godt et vejgreb i glat føre. Det er derfor sværere for helårsdækket at få fat i asfalten i fx sne og is end et rigtigt vinterdæk. Vi anbefaler, at du kører med helårsdæk, hvis dit kørselsbehov er begrænset, og du kan undvære bilen på de mest snefyldte dage.

Vinterdæk

Vinterdæk er konstrueret til frost, kulde, våde og glatte veje. De indeholder ekstra naturligt gummi, så de ikke bliver så hårde i kulden som andre dæk. Dækmønsteret leder snesjap og vand væk, så dækkene har et godt greb i asfalten. Vinterdæk giver dig derfor større sikkerhed på vejen om vinteren.

Læs mere på Falck.dk