Tysk vejtjeneste: Her de danske skader på bilferien

Når danske bilister strander, mens de er på vej på bilferie sydpå gennem Tyskland, er det ofte ADAC som assisterer og hjælper os videre – og skaderne kan faktisk undgås

Påsken er højtid for danskere, som tager på bilferie. Omkring 800.000 danskere tager, ifølge en tidligere undersøgelse fra Applus Bilsyn, på tur i højtiden, og vanen tro er Tyskland det mest populære sted at køre igennem på vej mod slutdestinationen.

På vejen er der desværre mange, som ender i uheldige situationer, fordi bilen bryder sammen på den ene eller anden måde. og det kan sagtens være en god ide at forberede bilen på rejsen.

Overbelastning

Tyske ADAC – Tysklands og Europas største bilistforening med omkring 17 millioner medlemmer – hjælper hvert år tusindvis af udenlandske biler, heriblandt også mange nødstedte danskere.

»De fleste skader på udenlandske biler, som vi rykker ud for at hjælpe, opstår under kørslen, bl.a. på grund af overbelastning. Det er primært skader på motoren, på motorstyringen, problemer med elektronikken, punkteringer eller skader på drevet. I biler med masser af elektronik er batteriet ofte også påvirket og noget, der skaber problemer,« uddyber Melanie Mikulla, talsmand for ADAC i Tyskland.

Hårdt med køkørsel

For eksempel kan det være hårdt for ældre biler at holde i tomgang, når man kører mange kilometers køkørsel og det kan udfordre køleren, så bilen kommer til at mangle væske eller der kan opstå en mekanisk defekt.

Der er dog mulighed for at optimere bilen inden afgang, så man kan minimere risikoen for at bilen bryder sammen. Vi samler fem gode råd her.

Faktabox:

Fem råd til at undgå bilproblemer

Fyld ny kølervæske, olie og vand på, så alle flydende væsker er fyldte. Køb lovpligtigt udstyr til bilen. Det er f.eks. selvlysende sikkerhedsveste Dækkenes mønsterdybde må gerne være over 2 mm, selvom loven kun kræver 1,6 mm som minimum. Tjek lufttrykket. Skal du via Tyskland, Italien, Schweiz og Frankrig, så undersøg reglerne for motorvejsafgifter samt køb af motorvejsmærkater og miljømærkater. Få en bilkyndig til at kontrollere pærer, lys, blinklys, batteri og sikringer på bilen. Det er ikke altid så enkelt, som det ser ud til.

Kilde: Applus Bilsyn