Eldrevet businessclass til storfamilien

Mercedes er på vej med en eldrevet limousinebus, der også kan fungere som varevogn, og det må der være mange, som slikker sig om munden over

Hvad gør man, når børn, bonusbørn og bedsteforældre skal på tur, og det helst skal foregå så grønt som muligt? Indtil videre har svaret været at gå eller tage toget – men nu har Mercedes måske en løsning klar.

Det er nemlig kun få uger siden at Mercedes-Benz viste konceptbilen Concept EQV Geneva Motor Show. Dermed præsenterede de verdens første elektriske premium-MPV. Nu viser det sig, at det ikke var for sjov, at bilen var med. Allerede på efterårets motorshow i Frankfurt, IAA, regner Mercedes med at vise det første produktionsklare eksemplar frem.

Bilen bliver nok en favorit blandt limousine-chauffører, som ønsker at fragte deres svigermødre, børn eller VIPs i en blanding af luksus og politisk korrekt bevidsthed. Og det er ellers to ting, som sjældent hører sammen i bilverdenen.

Fin rækkevidde

Der bliver masser af plads i Concept EQV, der fås med syv eller otte pladser, og alle sæder kan både omplaceres eller helt tages ud. Det giver nærmest uanede muligheder for at udnytte bilens fulde potentiale, da samme bil i princippet ville kunne tjene som VIP-shuttle om aftenen og varebil i løbet af dagen.

Men det som jo gør bilen interessant er den elektriske del. Elmotoren leverer 204 hestekræfter, og det bør være rigeligt i en elbil. Lithium-ion-batteriet giver en rækkevidde på op til 400 kilometer mellem hver opladning, og fordi batteripakken er placeret under gulvet, er pladsen i kabinen upåvirket, ligesom bilens tyngdepunkt er lavt.

Bruger man en af de særlige stærkstrømsopladere, skulle det være muligt at lade op til 100 kilometers strøm på kun et kvarter.

Blåt i blåt

Designmæssigt trækker Concept EQV tråde til søsterbilen V-Klasse såvel som den ny EQC, hvilket især kommer til udtryk i LED-listen på bilens front, der med al tydelighed understreger bilens futuristiske DNA.

Det er især de nærmest blåhvide LED-linjer på fronten, der sender tankerne hen mod en scene i fra Blade Runner, men indenfor er der dog skruet lidt ned for det futuristiske look.

Kabinen er genkendelig og typisk Mercedes, og føreren kan nyde godt af infotainmentsystemet MBUX – Mercedes-Benz User Experience – som både benytter kunstig intelligens og Augmented Reality til at optimere kørsel og komfort. Det er dog ikke den store, brede dobbeltskærm, man får ejeren af – desværre. Og præcis som det kendes fra EQC, arbejder navigationen aktivt med at oplyse om tilgængelige ladestationer langs ruten.

Mercedes har allerede elvarevognen e-Vito til salg, men den kan med sit noget mindre batteri kun køre og absolut højst 150 km på en opladning.