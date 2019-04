First drive: Ny Evoque har et par esser i ærmet

Hos Range Rover har man en idé om, at der kommer ekstra meget gang i salget af deres mindste model Evoque. Lavere priser, større motorer og mere udstyr skal gøre udslaget

Der var ikke mange, som kunne se forskel, da den helt nye udgave af Range Rover Evoque blev præsenteret på dansk grund i februar måned.

Forvirringen var ikke blevet mindre, da Bilsektionen fik første testtur i en hel dag. Men faktisk er den helt nye Evoque helt ny – så ny, at kun dørhængslerne er genbrug fra den udgående model.

»Man kan i dén grad sige, at der mere er tale om evolution end revolution,« medgav den nordiske pressechef for Range Rover Søren Hyltoft da også.

Men når vi kigger nærmere på bilen er man ikke i tvivl om, at bilen er ny. Det bliver især tydeligt, når man ligger på interiøret i bilen.

Masser af skærme

Inde i kabinen er der nemlig sket ting og sager, og Evoque har fået den samme, lettere futuristiske designlinje, som vi ser i storebror, den velproportionerede Velar. Det betyder at der nu er mindst to lækre og knivskarpe skærme som standard: Et i instrumentbordet og infotainmentsystemet. Hvis det ikke er nok, så er der altså også mulighed for at få en skærm under infotainmentskærmen, hvor man kan styre bl.a. bilens køreegenskaber, klimaanlægget og sædeindstillinger mm. Det fungerer rigtig fint og ser dyrt ud på den helt rigtige måde.

Evoque introducerer også den såkaldte “Ground View-teknologi“, der så at sige gør motorhjelmen usynlig ved at lægge kamerabilleder på den øverste touchscreen, så føreren får et 180 graders billede af, hvad der sker under bilens front.

Det er supertjekket, men vi havde ikke mulighed for at teste det af, da testbilerne ikke var udstyret med systemet. Det vil ellers være en stor hjælp i barsk terræn eller andre steder, hvor der kan være vanskelig kørsel.

Og faktisk er der også mulighed for en fjerde skærm på et ganske uventet sted. Hvis man vipper bakspejlet fremad omdannes det fra traditionelt spejl til bakkameraspejl. Tidligere kunder har før klaget over det mangelfulde udsyn gennem den ganske lille bagrude, og hvis man har bagage med, er det da helt galt med udsynet.

Det har Range Rover kompenseret for med placere et kamera i hajfinnen på taget, så der nu til alle tider er et knivskarpt livebillede over den bagudrettede trafik.

Man skal lige vænne sig til det, og så fungerer det faktisk fantastisk.

Opgraderet motorprogram

I skrivende stund kan man slå op på Bilbasen og se en brugt Evoque, som kan flexleases til knap 5.000 kr. om måneden. Udbetalingen er i så fald 64.000 kr., og så får du en bil, der har kørt 78.000 km. Det vil Range Rover i den grad konkurrere med. Derfor er der også ret skarpe leasingpriser på bilen. Den koster fra under 6000 kr. om måneden for den lille diesel med 180 hk, og det skal der nok være en del, som falder for til den pris.

I det hele taget er bilen ganske offensivt prissat: Den billigste diesel med 180 hk koster fra 551.880 kr. Den tidligere Evoque med 180 hk og automatgear og AWD – men uden lædersæder kostede 684.280 kroner. Altså et prisdyk på over 132.000 kroner. Men faktisk giver det mening at gå efter den større diesel med 240 hk. – den koster med 588.880 kr. blot 37.000 kr. ekstra. Det er ikke meget for 60 ekstra hk.

Benzinudgaverne med hhv. 200, 250 og 300 hk. koster fra 553.880 kr.

Dermed er startpriserne markant lavere end modellen, den afløser, og samtidigt har bilerne fået mere udstyr og flere kræfter.

Benzin vs diesel

Bilsektionen fik mulighed for at at køre nogle lange ture i de to basismotorer, og der var en klar fornemmelse af, at benzinudgaven var klart mest harmonisk. Motoren var både mere harmonisk og mindre larmende, og så mærkede vi faktisk ikke den store forskel i det moment, som ellers plejer at være et diesel-særkende.

At bilen nu har fået en 28 mm. længere akselafstand burde ikke have den store betydning. Dog har de ekstra par cm. betydet, at der nu rent faktisk er lidt bedre plads til voksne på bagsædet. Det var en positiv overraskelse.

I det hele taget var det – også køremæssigt – en god oplevelse at sidde bag rattet i den nye Evoque. Den er ikke voldsomt hurtigt, men det er nok også de færreste, som køber bilen på grund af fart. Til gengæld vil alle købere kunne glæde sig over at de får en bil, der har lædersæder, LED-lys for og bag, navigation, wifi og Range Rovers avancerede firehjulstræk som standard. Til gengæld er adaptiv fartpilot en tilkøbsmulighed, hvilket er lidt fjollet.

Den nye Evoque er allerede til salg i Danmark og er klar til levering. I 2020 kommer også en plug-in-hybrid.