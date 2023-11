Et sneak peek på den nye Porsche Panamera

Porsche-entusiaster har længe ventet på næste generation af Panamera, og mens den fulde afsløring finder sted den 24. november, er der allerede et spændende glimt af det nye interiør. Den tredje generation af den legendariske sportslimousine introducerer noget helt særligt: Porsche Driver Experience.

Porsche Driver Experience

Inspireret af succesen med det fuldt elektriske Taycan, er Porsche Driver Experience et nyt koncept, der er indført i den seneste Cayenne og nu også i den nye Panamera. Det handler om at placere føreren i centrum, skabe den perfekte balance mellem digital og analog teknologi og sørge for, at alle funktioner, der er vigtige for kørslen, er lige ved hånden.

På det nye sportsrat finder du en rulleknap til at navigere gennem digitale menuer og en drejeknap til at vælge køreindstillinger. Gearvælgeren er også blevet flyttet tættere på rattet. Dette nye layout sikrer, at betjeningen er nem og intuitiv, hvilket er afgørende under kørsel.

Brugerdefineret display

Instrumenteringen er blevet digital, og du kan tilpasse dit display til at vise præcis de oplysninger, du ønsker. Head-up-displayet er en yderligere funktion, og alt kan styres fra rattet.

Udover dette er der nu også et ekstra display ved passagersædet, hvilket giver passageren mulighed for at tage en aktiv rolle. Det er muligt for passageren at overtage betjeningen af navigationen, skifte radioprogram eller vælge musik uden at forstyrre føreren. Dette ekstra display har en særlig overflade, der gør det umuligt for føreren at se indholdet, hvilket sikrer, at førerens opmærksomhed forbliver på vejen.

Et møde mellem innovation og klassisk design

Interiøret i den nye Panamera blander digital innovation med klassisk design og er blevet forbedret på mange måder. Ambientebelysning på tværs af instrumentpanelet udvider kabinens rumlige fornemmelse, mens de nye sæder, polstret med innovativt skum, øger komforten yderligere.

Panamera-ejere får en bred vifte af valgmuligheder, når det kommer til farver og materialer, og som noget nyt tilbyder Porsche også en læderfri interiørløsning, der kombinerer sportslige materialer som Race-Tex og Pepita-tern.

Porsche Panamera’s nye intuitive interiør er en spændende forsmag på, hvad der venter, og det ser ud til at levere en unik oplevelse for både fører og passagere. Vi ser frem til den fulde afsløring og til at udforske, hvad denne nye Panamera har at byde på.