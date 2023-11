Mercedes-Maybach Night Series: Eksklusivitet og Elegance

Det danske publikum blev præsenteret for den seneste skabelse fra Mercedes-Maybach – Night Series-pakket, der gør indtryk med et unikt og progressivt design. Her udforsker vi denne spændende tilføjelse til Maybach-porteføljen og dens luksuriøse mørke detaljer.

Mørk magi i Maybach-universet:

Mercedes-Maybach har længe været kendt for at levere luksuriøse og komfortable køretøjer, der appellerer til den kræsne køber. Nu har de introduceret Night Series-pakket, der tager Maybach-luksus til nye højder med mørke kromdetaljer og fortryllende interiørdesign.

Nyt niveau af elegance:

Night Series-pakket bringer noget nyt og progressivt til Maybach-designet. Det bryder med konventionerne og tiltrækker en bredere målgruppe med en legefuld fornemmelse af oprør, der kan ses i både interiøret og eksteriøret på tre Mercedes-Maybach modeller: EQS SUV, S-Klasse og GLS.

Individualitet og Elegance:

Hver model i Night Series er udstyret med donkere kromelementer, roségulddetaljer og et innovativt fælge design med det karakteristiske Maybach-mønster. En mystisk opstartsanimation i brugergrænsefladen supplerer farvepaletten og forstærker den unikke Night Series-stemning.

De Tre unikke designsignaturer:

Mercedes-Maybach EQS SUV: Den elektriske EQS SUV er en af de mest eftertragtede modeller, og Night Series-pakket tilføjer roségulddetaljer og donkere kromelementer til den. De imponerende detaljer inkluderer en særlig grille og elegante lufthuller i fronten. Interiøret er lige så betagende med unikke siddetaljer og materialer. Mercedes-Maybach S-Klasse: Den luksuriøse S-Klasse får en opgradering med Night Series-pakket. Her er det roségulddetaljer og donkere kromelementer, der fremhæver det lange og elegante silhuet. Indvendigt er der to unikke interiørvalg, der tilfører ekstra eksklusivitet. Mercedes-Maybach GLS: GLS Night Series er præget af elegante donkere kromelementer, en oprejst Mercedes-stjerne på motorhjelmen og det karakteristiske Maybach-mønster i lufthullerne. Her tilbydes også to unikke interiørvalg, der skaber en raffineret atmosfære.

Fremtiden for Maybach-luksus:

Night Series-pakket vil snart være tilgængeligt for Mercedes-Maybach S-Klasse. EQS SUV får pakket som en del af lanceringen, mens GLS Night Series forventes at være tilgængelig fra begyndelsen af 2024.



Med Night Series-pakket fortsætter Mercedes-Maybach med at forny og opfylde de høje forventninger fra deres loyale kunder.

Det er luksus og individualitet i mørkets elegante og mystiske omgivelser.